Subsonica e The Orb chiudono Locus Festival 2026

Per i fans di un genere alternativo, che ha aperto nuove strade del rock, con tanto spazio all’elettronica, la chiusura del Locus Festival con il gruppo italiano dei Subsonica e con gli inglesi The orb, interpreti dell’ambient rock, è la degna chiusura di un cartellone interessato e vario che riempirà di contenuti l’estate pugliese dei concerti. Le modalità di prenotazione per esserci sono quelle on line sui siti riportati nel comunicato.

Il 14 agosto 2026 a Locorotondo in Masseria Ferragnano: SUBSONICA e THE ORB chiudono il Locus Festival 2026

Venerdì 14 agosto 2026 la notte conclusiva del Locus Festival accende la Masseria Ferragnano a Locorotondo con due protagonisti assoluti delle scene elettroniche italiana e inglese: i torinesi Subsonica e gli inglesi The Orb. Due percorsi diversi ma complementari, capaci di fondere club culture, ricerca sonora e visione artistica, per un finale che unisce energia live e atmosfere immersive sotto le stelle della Valle d’Itria.

I Biglietti sono in vendita su Ticketone, Dice, Vivaticket, Ticketmaster.

SUBSONICA

Tra le band più influenti della scena alternativa italiana, i Subsonica hanno ridefinito il linguaggio dell’elettronica rock dagli anni Novanta a oggi. Con il nuovo album “Terre Rare”, in uscita a marzo 2026, il gruppo apre un nuovo capitolo del proprio percorso artistico, esplorando sonorità contemporanee e tematiche urgenti, senza rinunciare alla potenza del live che li ha resi celebri.

Sul palco del Locus porteranno un set che intreccia i brani del nuovo lavoro con i classici che hanno segnato generazioni, in uno show ad alto impatto visivo e sonoro.

THE ORB

Pionieri dell’ambient house britannica, The Orb guidati dal guru Alex Paterson insieme al talento visionario Michael Rendall continuano a esplorare i confini della musica elettronica. Con “Buddhist Hipsters”, pubblicato lo scorso ottobre, il duo rinnova la propria cifra stilistica tra paesaggi sonori dilatati, beat ipnotici e suggestioni cosmiche.

Il live set in Masseria Ferragnano sarà un’esperienza immersiva e psichedelica, perfetta per trasformare la notte conclusiva del festival in un viaggio sonoro senza tempo.



LOCUS FESTIVAL 2026 “Play what’s not there”

Nel 2026 ricorre il centesimo anniversario della nascita di Miles Davis, uno dei musicisti più influenti e innovativi del XX secolo, ed in suo onore il Locus festival ha scelto di presentare la sua ventiduesima edizione ispirandosi ad una celebre citazione di Miles: “Don’t play what’s there. Play what’s not there”. Una frase emblematica di un approccio creativo libero e senza confini alla musica ed alla vita, che assomiglia molto a quello che il Locus festival ha cercato di rappresentare negli anni.

Altri tre grandi artisti internazionali arricchiscono il cartellone del Locus Festival 2026

KNEECAP (18 giugno, Bari – Fiera del Levante), SOULWAX (11 agosto, Locorotondo – Masseria Ferragnano) e THUNDERCAT (13 agosto, Locorotondo – Masseria Ferragnano)

Il Locus Festival 2026 alza il volume e annuncia tre nomi che definiscono, ciascuno a modo suo, cosa significa essere contemporanei: KNEECAP, tra i progetti più incendiari e divisivi della nuova scena globale; SOULWAX, architetti belgi del corto circuito perfetto tra rock ed elettronica; THUNDERCAT, bassista visionario e pop star alternativa capace di rendere “leggero” persino il virtuosismo. Tre appuntamenti che raccontano l’anima del Locus: intercettare il presente mentre cambia, contaminare linguaggi e generi senza barriere, e usare il palco come spazio di immaginazione e libertà.



Tra i nomi più esplosivi della scena internazionale, i Kneecap arrivano a Bari giovedì 18 giugno 2026 alla Fiera del Levante per la prima data del Locus Festival 2026. Per la prima volta in Italia, in occasione dell’uscita del nuovo album “Fenian”, il trio di Belfast porterà sul palco tutta la potenza, l’urgenza e la carica politica che lo hanno trasformato in un fenomeno globale. “Hanno provato a fermarci etichettandoci come ‘terroristi’, cancellando concerti e con interventi del Primo Ministro in persona. Ma siamo ancora qui. Fenian è la nostra risposta: più oscura, più sfidante, più trionfante. Un album per chi dice la verità al potere.” dichiarano Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí. Prodotto da Dan Carey (Fontaines D.C., Kae Tempest, Wet Leg), Fenian è il terzo album in studio dopo Fine Art (2024): un lavoro diretto e radicale che fonde hip-hop, elettronica e attitudine punk, alternando provocazione e lucidità. I testi affondano nell’identità culturale irlandese e affrontano senza filtri temi sociali e politici, confermando i Kneecap come una delle voci più scomode e rilevanti della loro generazione. Il singolo “Liars Tale” è un punk-rave incendiario contro i tentativi di censura e repressione politica, mentre le collaborazioni (tra cui Radie Peat, Kae Tempest e Fawzi) ampliano lo spettro emotivo e sonoro di un disco pensato per il palco. Il Fenian Tour accompagna l’uscita dell’album e segna la prima occasione per il pubblico italiano di assistere a un live dei Kneecap, con un repertorio che attraversa l’intero percorso della band.

I biglietti per KNEECAP saranno disponibili in ARTIST PRE-SALE da mercoledì 18 febbraio ore 10:00, con link segreto sul canale whatsapp della band. La vendita generale partirà venerdì 20 febbraio su Ticketmaster, Vivaticket, Ticketone e Dice.



Il Locus 2026 poi torna nella sua dimensione più iconica sotto le stelle di Masseria Ferragnano a Locorotondo con due appuntamenti ravvicinati destinati a lasciare il segno. Martedì 11 agosto 2026 arrivano i Soulwax, band belga guidata dai fratelli David e Stephen Dewaele, punto di riferimento internazionale per la capacità di fondere rock ed elettronica in un live set originale, fisico e potente, tra produzioni che hanno segnato la scena contemporanea e rielaborazioni che hanno ridefinito l’immaginario dance. Una serata pensata per ballare in un concerto che trasforma la Masseria in un rito collettivo. I biglietti per SOULWAX sono disponibili su Ticketone, Dice, Vivaticket, Ticketmaster.

Sabato 13 agosto 2026 è invece il momento di Thundercat, primo headliner annunciato per la penultima serata del Locus in Masseria Ferragnano. Bassista virtuoso, polistrumentista e cantante sempre un passo avanti, Thundercat torna al festival da superstar mondiale a 14 anni dalla sua prima esibizione al Locus. Dopo il Grammy vinto con “It Is What It Is” (Best Progressive R&B) e una traiettoria creativa che lo ha portato a collaborare con una costellazione di artisti, rientra con un nuovo capitolo discografico: “Distracted”, atteso il 3 aprile 2026 via Brainfeeder. Un progetto che attraversa con leggerezza e lucidità la società contemporanea e la frammentazione dell’attenzione, tra groove, scrittura pop obliqua e sperimentazione: un approccio vitale, giocoso e intelligente che incarna alla perfezione il claim del Locus 2026, “Play what’s not there!” I biglietti per THUNDERCAT sono disponibili su Ticketone, Dice, Vivaticket, Ticketmaster



Il Festival sta svelando progressivamente la line-up del 2026, che si sta distinguendo anche quest’anno per eterogeneità stilistica e livello qualitativo.

le date già annunciate

BARI, FIERA DEL LEVANTE

18 giugno – KNEECAP

23 giugno – DAVID BYRNE

03 luglio – BEAT (80’s KING CRIMSON)

24 luglio – SKUNK ANANSIE

25 luglio – FRAH QUINTALE

30 luglio – MARCUS MILLER presents WE WANT MILES

MINERVINO MURGE, TENUTA BOCCA DI LUPO

18 luglio – JOHNNY MARR

OSTUNI, ARENA BIANCA

24 luglio – JOHN LEGEND

LOCOROTONDO – MASSERIA FERRAGNANO

07 agosto – MARCO CASTELLO, JALEN NGONDA, MIND ENTERPRISES

08 agosto – I CANI + altro da annunciare

09 agosto – MANNARINO, EZRA COLLECTIVE

10 agosto – da annunciare

11 agosto – SOULWAX + altro da annunciare

12 agosto – LA NINA + altro da annunciare

13 agosto – THUNDERCAT + altro da annunciare

14 agosto – da annunciare

FASANO – PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA

02 settembre – C.S.I.

