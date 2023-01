Su uso nuove tecnologie, incontro genitori e docenti con Pellai e Tamborini

L’associazione Zio Ludovico e la dott.ssa Patrizia De Luca, in collaborazione con la Libreria di Giulio, invitano genitori, docenti, educatori e professionisti, all’incontro con il medico-psicoterapeuta Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini.

L’incontro si terrà il 30/01/2023 alle ore 17:30 presso l’Hotel del Campo a Matera. L’obiettivo è creare un percorso di accompagnamento e consapevolezza sull’uso delle nuove tecnologie.

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il Ministero della Salute gli conferisce la medaglia d’argento al merito in Sanità pubblica. E’ autore di molti famosi libri di parenting e psicologia, tra i quali “Tutto troppo presto”, “L’educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di internet” e “Mentre la tempesta colpiva forte” e, con Barbara Tamborini, “L’età dello tsunami” e “Il metodo famiglia felice”.

Barbara Tamborini è psicopedagogista e scrittrice. Tiene laboratori educativi nelle scuole di ogni ordine e grado e corsi di formazione per docenti e genitori. E’ autrice di libri per bambini e ragazzi e coautrice, insieme ad Alberto Pellai, di volumi di psicologia e parenting molto apprezzati e tradotti in diversi paesi, oltre che della serie televisiva “Le cose che…nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni”.

Patrizia De Luca, psicologa-psicoterapeuta, specializzata in Psicologia Clinica presso L’ Università degli Studi di Bari, facoltà di Medicina e Chirurgia. Practitioner Europea di EMDR, master in biofeedback.

L’ass. Zio Ludovico nasce nel 2016 e propone attività ludiche educative. Nel 2019 con la Fondazione Matera-Basilicata 2019 crea il LUDOPARK, un luna-park con giochi da tavolo. Nel 2020 e 2022 partecipa al Corpo Europeo di Solidarietà proponendo attività nelle scuole, crea un’unità di strada e apre una ludoteca con un progetto regionale. Scatenando tutte le potenzialità del gioco, vogliamo contribuire a creare una cultura basata sulla solidarietà, sul rispetto reciproco, sul benessere personale introducendo i ragazzi e le famiglie ad un’attività positiva e costruttiva.

Per info e prenotazioni :

Libreria di Giulio : 0835/382115