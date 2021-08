Sentire, stupire, appassionare, coinvolgere e lasciare una scia di note e di colori che danno appuntamento al prossimo evento, ricordano quelli che si sono susseguiti sul palco del castello del Malconsiglio per altre estati nonostante i limiti, i colpi bassi e i ”confinamenti” domiciliari e locali imposti dall’epidemia da virus a corona. E una corona regale per impegno, creatività ad andare avanti, comunque, la merita davvero Anna Terlimbacco, artista a tutto tondo che non si arrende mai, nonostante non sempre le cose vanno per il giusto verso. Parte sempre dalla sua Miglionico, mettendo da parte passo dopo passo… il tango che ama di più, sorprendendo e non poco la scelta dei ritmi e delle movenze viennesi per approdare, con il ballerino Eustachio Grieco- a quelli tradizionali argentini del grande Astor Piazzolla. Scrivendo storie tormentate come quella di Georgette e Cucirino che si ritrovano come il petalo di una rosa e guardando alla dimensione ”Ideale” che ci fa andare avanti lungo le strade della vita.



Lo spettacolo allestito e rappresentato sabato 31 luglio, con la partecipazione di concittadini e di appassionati venuti anche da Matera, ha offerto ancora una volta un saggio delle capacità espressive e interpretative di Anna. Protagonista sul palco ( e anche dietro le quinte)con i passi di tango e a proprio agio negli abiti disegnati per l’occasione, con una rosa che simboleggia il filo e ordito conduttore che lega Georgette e Cucirino.



E quando c’è l’atmosfera giusta, con i brani strumentali eseguiti dal Trio’S Francesco Pisanelli al violino,Salvatore Schipilliti al contrabbasso e Rocco Cannizzaro alla fisarmonica, è facile aprire spartito e microfono e liberare la voce su ”Io che amo solo te” o su ” I Can’Y give you anything but love’ e altri che fanno sognare e invitano il pubblico ad accompagnare Anna. Note che segnano una serata, da ricordare, per i tanti spunti che ha offerto, facendo viaggiare con la fantasia e il cuore quanti sanno apprezzare il rosso della passione, le note dell’intensità , i versi di una storia amore e il sorriso di una luna che accompagnerà Anna- glielo auguriamo, perchè lo merita- verso nuovi successi. Magari su quel tappeto di note pronto a girare il mondo.Nel frattempo ” Se restate a Miglionico”’ vi attende con un cartellone di spettacoli per tutti i gusti, come ha ricordato l’assessore Giulio Traietta. Per grandi e piccini come ha confermato il pubblico che ha assistito al ”viaggio ideale” di Anna.



Il COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DELLA SERATA

È l’ideale ritrovarsi a Miglionico il 31 luglio alle 21:30 per tornare a viaggiare, lungo il filo invisibile, che separa le due realtà dove il filare trame e ordito resta l’azione principale, e non è male farlo seguendo la storia di Georgette che un terribile arcano deve svelare se con Cucirino vuole per sempre restare.

Come l’amore spinse Dante a compiere il suo viaggio dagli inferi verso il cielo, alla stessa maniera è quell’amore ideale che porta Georgette a lottare per il suo lui e per liberare se stessa da quei fili che più che da sostegno le fanno da ingombro.



A bordo di un tappeto di tango,che non poteva mancare per i cento anni di Astor Piazzolla, tra danze standard ,swing bossa nova e musica italiana, vi aspetto insieme a Francesco Pisanelli al violino,Salvatore Schipilliti al contrabbasso e Rocco Cannizzaro alla fisarmonica e in compagnia di Eustachio Grieco, ballerino professionista