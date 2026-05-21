Su il sipario per la Compagnia teatrale dell’IIS” G.B Pentasuglia”

Per noi è una sorpresa e, riteniamo, anche per la città. l’annuncio che gli allievi di un istituto noto per progetti di innovazione tecnologia, informatica, energetica, chimica e via elencando. Per farla breve questa sera, 21 maggio, alle 19.00, presso il Cinema Comunale ” Gerardo Guerrieri” è in programma la commedia spettacolo ” Beato fra le donne”. Dal titolo, e abbiamo solo quello, c’è da immaginare situazioni da gallo nel pollaio- come si diceva un tempo- o paradossali, ma che alle fine lanciando un messaggio per vivere e convivere con ”l’altra metà del cielo”. Complimenti. E…su il sipario.



COMUNICATO STAMPA

Teatro e musica per il gran finale del Pentasuglia: il 21 maggio lo spettacolo “Beato tra le donne”

Grande attesa per l’evento conclusivo della rassegna teatrale dell’Istituto Pentasuglia. Oggi giovedì 21 maggio, alle ore 19:00, il Cineteatro Guerrieri aprirà le porte all’intera cittadinanza per un appuntamento culturale a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Il progetto è volto a valorizzare l’inclusione e i talenti artistici del territorio, come voluto dal Dirigente Scolastico Michele Ventrelli e dalla DSGA Angela Martulli che credono fortemente nel progetto tanto da far sostenere l’impegno economico alla scuola.

Sul palco salirà la “Compagnia teatrale del Pentasuglia” preparata dai docenti Biagio D’Ercole e Stefania Petrocelli, e metterà in scena la commedia “BEATO TRA LE DONNE” di Dino Di Gennaro. Non si tratterà di una semplice recita scolastica, ma di un imponente spettacolo d’insieme che vede protagonisti circa 40 studenti, impegnati sia nella recitazione sia nelle esecuzioni musicali dal vivo, grazie al coro e ai musicisti della scuola.

Il progetto si distingue quest’anno per un’importante sinergia istituzionale. La produzione è stata infatti realizzata con la collaborazione del Conservatorio di musica della città, istituzione con cui la scuola ha siglato una rete di collaborazione. I docenti Sacco, Notarstefano e Progresso, infatti, hanno affiancato la docente del Pentasuglia, Paola Scasciamacchia, per preparare i giovani musicisti nel corso dei mesi scolastici.

Tutta la cittadinanza, insieme alle famiglie e agli appassionati di teatro, è invitata a partecipare a questa serata che celebra la cooperazione tra istituzioni educative e il talento delle nuove generazioni.