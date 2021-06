Quante storie giocando volete che vi racconti quel simpaticone di zio Ludovico, che durante l’anno da confinamento domiciliare della pandemia da virus a corona ha messo qualche etto di rotondità? Tante e per tutti i gusti, le età, difficoltà, a giudicare da quella marea di scatole di varie dimensioni, che riempiono gli scaffali dell’associazione. E così i giochi da tavolo compariranno nei giardini del museo archeologico ” Domenico Ridola” per divertirsi, rammaricarsi ( capita), confrontarsi, fare nuove amicizie e ripartire da nuove sfide, imparando a crescere. Certo perchè giocare è anche una scuola di vita e la frase ”mettetevi in gioco” non è campata in aria. Anzi è saldamente ancorata a un tavolo da gioco. Non vi resta che cimentarvi, contattando quel mattacchione di zio Ludovico che per l’occasione -immaginiamo- indosserà le vesti di un archeologo dei giochi, visto che nel Museo ci sono testimonianze e luoghi del passato che appassioneranno anche i bambini. ”Storiando” è anche questo :imparare giocando. Non ci credete? Sedetevi al tavolo nei giorni e nelle ore che vi faranno comodo e fateci sapere se vi siete divertiti. Giocate e mettetevi, con la testa, in gioco…



Negli ultimi anni le nuove esigenze educative hanno dato vita a numerose iniziative innovatrici, producendo una nutrita rosa di nuove sperimentazioni sia in ambito scolastico che in quello associazionistico. Zio Ludovico, propone uno strumento che nei contesti educativi e formativi viene proposto raramente, e spesso senza sfruttarne al meglio le potenzialità: il Gioco da Tavolo.

Il Gioco da Tavolo ha accompagnato lo sviluppo della civiltà umana fin dai suoi albori, e tutt’oggi rappresenta un pilastro insostituibile della nostra cultura . Il Gioco da Tavolo permette di sviluppare e allenare capacità riflessive, logico-razionali, creative, comunicative e sociali. Giocando si impara a pensare autonomamente, a gestire i problemi in modo indipendente, valutando le informazioni a disposizione ed elaborando strategie utili per individuare soluzioni in linea con i propri obiettivi.

Giocando [con un Gioco da Tavolo] si impara a perdere, cosa fondamentale nella vita. Si impara ad affrontare e a gestire le sconfitte con onore e dignità. Si comprende l’importanza di imparare dai propri errori, per potersi migliorare. Si impara anche a vincere con umiltà, mostrando rispetto per i propri avversari, compagni di gioco, amici. Si comprende l’importanza di dare il massimo, sempre, senza però uno spirito eccessivamente competitivo. Si sviluppa una certa perseveranza nel raggiungere i propri obiettivi. Si impara a giocare seguendo le regole (www.giochintavola.ch, “Tutto ciò che i giochi da tavolo possono insegnare”).



L’associazione ZIO LUDOVICO ha programmato un percorso di eventi ludici denominato “STORIANDO” con l’obiettivo di proporre a un gruppo di ragazzi e/o famiglie un Gioco da Tavolo con ambientazione storica, che risulti particolarmente adatto a stimolare lo sviluppo mirato del pensiero logico/deduttivo, della visione tattico/strategica, del senso della competizione corretta e dello spirito di collaborazione tra pari. Nello specifico si vuole far scoprire tanti modi diversi di giocare e divertirsi in maniera intelligente e, nel contempo, si intende far ragionare sulle strategie che un giocatore mette in atto nel corso di una partita; inoltre i ragazzi verranno aiutati nella fruizione/comprensione di un regolamento e della struttura di un gioco, analizzandone lo “scheletro” normativo e ciò che esso comporta a livello di gioco.

Un altro scopo è indubbiamente quello di avvicinare il pubblico delle famiglie e dei ragazzi al museo, e di viverlo e vederlo, non come contenitore di reperti, ma altresì, come stimolo e strumento di crescita, meglio se attraverso il gioco.Questo per sottolineare che il gioco in generale, ed il gioco da tavolo in particolare, ha una forte connotazione di integrazione sociale e unisce e fa divertire persone di tutte le età. Inoltre, Il gioco ha una forte valenza educativa per i più giovani (e non solo) dimostrando che nella vita si può arrivare secondi e abituando al rispetto di regole condivise.

Luogo comune vuole, che il gioco da tavolo venga inteso come uno strumento da bambini o ragazzi, o magari da utilizzare solo nei periodi “natalizi” invece, è proprio giocando insieme e sempre, che sia l’adulto che il bambino ne assaporano appieno le potenzialità ricreative, didattiche, educative, socializzanti e infine anche divertenti del gioco. E non c’è cosa migliore d’imparare senza sapere che si sta imparando.

Alle attività ci si accede tramite prenotazione obbligatoria e si effettueranno nel giardino del museo nazionale in Via Ridola 24.

L’iniziativa di Zio Ludovico, introduce il gioco di società ovunque, come strumento pluridisciplinare, introducendo il pubblico giocante ad un mondo nuovo, e che sempre più viene utilizzato come supporto alla didattica nelle scuole.

I laboratori si terranno dal venerdì al sabato nel mese di giugno , mattina e pomeriggio e nel mese di luglio, il mattino dal giovedì al sabato intera giornata.

Per le iscrizioni, si rimanda alla locandina allegata e al relativo QR Code .

George Bernard Shaw affermava che l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Zio Ludovico ha fatto suo questo mantra, e lo vive e mette in opera attraverso tutti suoi eventi. Noi vi stiamo offrendo la ricetta per l’eterna giovinezza!

