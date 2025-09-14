Stop The War e The Wall da abbattere. Syd Floyd a Matera al top

Avevamo scritto che erano bravi, https://giornalemio.it/eventi/50-anni-di-wish-you-where-here-syd-floyd-in-concerto-a-matera-al-guerrieri/, e il concerto a Matera sul palco del cinema comunale ‘’ Guerrieri’’ ha confermato che sono superlativi nell’emulare, con una professionalità da musicisti consumati, nel riproporre il vasto repertorio dei Pynk Floyd in occasione del 50 anni del celebre e davvero il 33 giri ‘’ Wish You Were Here’’.Era il 12 settembre 1975 e mezzo secolo dopo, il 13, il pubblico di Matera e pugliese ha potuto ‘’estasiarsi’’ su note, parole, immagini ed effetti speciali di un lavoro, che resta una pietra miliare nella produzione musicale del secolo scorso. Merito dei Syd Floyd che hanno cominciato e chiuso la serata, tra gli applausi, con il brano che dà il nome all’album e che un invito a riflettere sulle contraddizioni e le sfide del quotidiano ‘’ Wish you were here…Vorrei che tu fossi qui… (nella traduzione in italiano)



…Così, così pensi di poter distinguere

il paradiso dall’inferno?

Cieli blu dal dolore?

Puoi distinguere un campo verde

da un freddo binario d’acciaio?

Un sorriso da un velo?

Pensi di essere capace di distinguerli?

E ti hanno portato a barattare

i tuoi eroi con dei fantasmi?

Ceneri roventi per degli alberi?

Aria bollente con una fresca brezza?

Una magra consolazione per il cambiamento?

E hai scambiato una parte da comparsa in guerra

con un ruolo di comando in gabbia?

Come vorrei, come vorrei che tu fossi qui.

Siamo solo due anime perse che nuotano in una boccia per i pesci.

Anno dopo anno,

correndo sempre sul solito terreno,

cosa abbiamo trovato?

Le stesse vecchie paure.

Vorrei che tu fossi qui.



Un brano forte, cantato a memoria e che riporta alla breve, intensa e ipercreativa vita di Syd Barret, il cantante del gruppo che con quell’invito ad ‘’adattarsi’’ non sopportava di vivere in gabbia…E oggi quella dimensione, con la riduzione delle libertà, l’arroganza e l’ipocrisia del potere finanziario che ha schiacciato la politica, alimentato le guerre, è aumentata…Così ‘’ Wish you were here’’ è attualissimo come tutte le canzoni dell’LP fino a toccare brani di altri lavori come The Dark Side Of The Moon, The Wall e Momentary Laps Of Reason.

E altri brani eseguiti dalla band composta da Andrea Salerno, basso elettrico, Tommaso Donato alla batteria, Marco Cosenza alla chitarra elettrica, Luca Correale voce e chitarra acustica, Danilo Perticaro al sassofono e con le voci di due validissime coriste.



Nessuna sbavatura durante le esecuzioni e applausi con un ritmato coro di ‘’bravi’’ , che ha fatto apprezzare effetti speciali, video d’epoca e recenti con i protagonisti in negativo ( Trump compreso) di quel muro di conflitti, sangue che infiammano il mondo. I Syd ( l’omaggio a Barret è evidente) sono i degni eredi dei Fenicotteri rosa ( Pynk Floyd) fondati nel 1965 dal cantante e chitarrista Syd Barret, dal bassista Roger Waters, dal batterista Nick Mson e dal tastierista Richard Wright. Nel 1968 David Gilmour prese il posto di Syd Barret, che si stava lentamente spegnendo…La loro storia è raccontata nella evoluzione della musica psichedelica, space rock e poi del rock progressivo. Oggi alcuni dei protagonisti di quella band che si avvicinano agli 80… sono in giro per il mondo. Si parla di una possibile reunion dei reduci, ma solo con l’intelligenza artificiale. Sarebbe un surrogato.



Preferiamo i bravissimi Syd Floyd che ci piacerebbe rivedere a Matera in un altro concerto, magari all’aperto, e con tanti fans di oggi e di ieri indossare una t shirt iconica su fondo nero, alzarsi in piedi come ha fatto Francesco e cantare con loro Wish you were here o The wall. Un muro da abbattere c’è sempre e la musica dei Pink e dei Syd Floyd ce lo ricorderà per sempre.

