lunedì, 15 Settembre , 2025
Eventi

Stigliano (MT) rinnova il culto mariano di Santa Maria la Beata

Anna Giammetta
Anna Giammetta

La seconda domenica di settembre Stigliano (MT) la dedica al culto mariano di Santa Maria la Beata, la cui statua, la Madonna col Bambino.
La festa si svolge in due fasi: la seconda domenica di settembre i fedeli prelevano la statua dal Santuario e la portano in paese nella chiesa madre di Santa Maria Assunta; l’ultima domenica di settembre, alle prime ore del mattino, la statua viene riportata in processione al Santuario.


Da sempre i fedeli di Stigliano hanno mostrato grande devozione per l’effige e quest’anno, si è registrata anche una buona partecipazione di giovani grazie anche al quotidiano impegno sociale dei due parroci don Gaetano Grippo e don Antonio Martelli.
La statua viene portata in processione per 14 chilometri, scortata dai giovani e dalla musica di organetti e zampogne.
La Vergine, in legno intagliato e dipinto, è rappresentata in piedi, vestita di una tunica rosa-scuro su cui scorre un manto celeste, ricco di drappeggi e costellato di stelle dorate. Con il braccio sinistro sorregge il Bambino, con veste bianca riccamente decorata, e con la mano sinistra stringe un globo crucigero.
Santa Maria la Beata tornerà nella sua chiesetta di campagna, domenica 28 settembre e dopo la Santa messa concluderà la serata il concerto di Davis Muccari.

 

Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
