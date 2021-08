Alloro sulla passerella di Marina di Castellaneta Marina (Taranto) e ora la sfida ambiziosa per il concorso Venere d’Italia, la dea della bellezza che incoronerà una ‘principessa’ dalle tante qualità. Toccherà alla diciottenne tarantina Stefania Pizzoleo che ha vinto nella città del grande amatore e attore Rodolfo ‘’Rudy’’ Valentino. Chissà la vittoria alla 16^ edizione di Miss Castellaneta Marina porta bene. Stefania decisa a imporsi. Buona fortuna

Comunicato Stampa

Miss Castellaneta Marina 2021

La vincitrice è una diciannovenne tarantina

Castellaneta Marina – Si è conclusa giovedì 5 agosto 2021 nella centrale Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, l’ultratrentennale edizione del concorso di bellezza Miss Castellaneta Marina, la 16ª organizzata dall’associazione Unik Management di Mario Ludovico con Corrado Massimeo, patrocinata dal Comune di Castellaneta e la partecipazione della Pro Loco Rodolfo Valentino.

Una ventina le concorrenti in gara che si sono sfidate su quattro uscite, due delle quali in votazione: a spuntarla è stata Stefania Pizzoleo, 18 anni di Taranto, studentessa di moda, madre originaria di Capo Verde, capelli ricci scuri, occhi scuri. Secondo posto per Francesca Breccia, studentessa prossima all’università, 19 anni di Manduria, bionda e con un ottimo portamento: a lei è andata la fascia di Miss Volto Nuovo. Terzo posto per Tanya Convertini, 18 anni di Palagiano, viso dai tratti mediorientali, capelli e occhi neri, cui è andata la fascia di Miss Eleganza. Miss Cinema è stata invece la sanpietrina Corinne De Mitri, 18 anni, studentessa con ottimo portamento. Quinto posto in ex aequo tra le tarantine Valeria Bosco di 17 anni e Angelica Pedaci di 15 anni.

Le vincitrici accedono di diritto alle finali del concorso nazionale Venere d’Italia, previste a Napoli dal 9 al 12 settembre prossimo.

In giuria la professoressa Giulia Ciminelli, il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti, il vice sindaco Giuseppe Angelillo, l’assessore Alfredo Cellamare, Annarita Taurino (presidente M.A Eventi), Vittorio Casale (modello professionista), Milena Di Nardo (danzatrice e coreografa), Franco Montanaro (insegnante di ballo), Mattia Lotti (presidente della Pro Loco Rodolfo Valentino), Luigi Ventura (art director Yup).

La serata è stata condotta brillantemente da Giuseppe Stigliano, premiato dall’Amministrazione Comunale per la sua decima conduzione nella kermesse, con le coreografie dei maestri Angelo Mastrangelo (Jonica Eventi) ed Annalisa Potenza (Dance With Me), ha visto una serie di defilé di moda con gli abiti dell’atelier Willy’s Point di Taranto, suggestive esibizioni di danza con il maestro David Montanaro di Massafra con Dalila Longo e di canto con tutti i vincitori dell’ ultima edizione del Premio Apulia Voice.

Ospite a sorpresa della serata è stato il top modello Fabio Mancini, con padre nativo di Castellaneta, che da dodici anni sfila sfila per Giorgio Armani e Emporio Armani.

L’Amministrazione Comunale di Castellaneta ha omaggiato il patron Mario Ludovico con una targa ricordo per l’ottimo operato fatto in questi anni.

Anche in questa edizione, un grosso successo di pubblico.

