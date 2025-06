Stagione Cameristica del Conservatorio “E.R.Duni”: La musica per archi tra Ottocento e Novecento

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 19, presso l’Auditorium R. Gervasio in Via del Corso – Ipogei S. Francesco a Matera, si terrà l’ultimo appuntamento della stagione cameristica 2024/2025 del Conservatorio “E.R. Duni”.

La Mathera Chamber Orchestra, diretta dal M° Grazia Giusto, conclude con questo concerto il ciclo di eventi dedicati alla musica da camera con un programma dedicato alla musica per archi tra Ottocento e Novecento, che attraversa capolavori di Martucci, Elgar, Bloch, Britten e Piazzolla.

Il repertorio prevede l’esecuzione dei “Tre pezzi per archi op. 57” di Giuseppe Martucci, la Serenata per archi op. 20 di Edward Elgar, il movimento Nigun (Improvisation) da “Baal Shem” di Ernest Bloch, la “Simple Symphony op. 4” di Benjamin Britten e infine il celebre “Libertango” di Astor Piazzolla.

L’organico della Mathera Chamber Orchestra è composto dai violini Giordano Davide, Telegrafo Alessandra, Alvarez Giovanni, Rachele Desiante, Deborah Demuro, Monica Bellusci, Orciuolo Isabella, Francesca Lafiosca, Filpi Marica, Federica Pirretti, Lapolla Teresa, Luisi Valentina e con la docente del Conservatorio Giusto Anna Lucia. Alla viola Vitor Coelho, Pierro Grazia, Loforese Micaela e ai violoncelli Lovecchio Pasquale, Olivieri Davide e il docente del Conservatorio Fortunato Carmine. Infine, ai contrabbassi Semola Samuele e Apollaro Carmen.

Il Conservatorio “E.R. Duni” desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo agli eventi cameristici di quest’anno, a cura del M° Antonio Di Marzio, contribuendo al successo di una stagione ricca di musica e cultura.

Vi aspettiamo numerosi per questo ultimo appuntamento, per vivere insieme una serata all’insegna della bellezza e dell’armonia della musica per archi.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.