”Stabat” su Laudi dialettali pugliesi ad Altamura

Settimana santa con le sonorità della Passione con un concerto immersivo, come si suol dire per coinvolgere i cinque sensi, con la “Mater dolorosa” di Vincenzo Pirro, ripartita in nove quadrie su laudi dialettali pugliesi. Il concerto, organizzato da ”Lo Scrigno di Pandora” , con i musicisti della Mastropirro Hermitage Orchestra si terrà ai Luoghi di Pitti il prossimo 1 aprile.Un evento unico che merita partecipazione e prenotazione…



Concerto “Mater Dolorosa” mercoledì 1 aprile*🪉🪈🎷🎻

📍 I Luoghi di Pitti – Altamura

📅 Mercoledì 1 aprile — ore 21:00

🎟️ Biglietto: 10€

👉 Acquista il tuo biglietto e riserva il tuo posto allo

0803140078 – al 349 935 3565 – in loco

Un concerto immersivo con 20 musicisti dal vivo: un viaggio attraverso il dolore della Passione, raccontato attraverso linguaggi popolari e profondi.

Il medium è il dialetto pugliese — diretto, viscerale, autentico.

_Lo Scrigno di Pandora_ presenta

🎭 MATER DOLOROSA di Vincenzo Mastropirro

“Stabat” in nove quadri su laudi dialettali pugliesi

Con la Mastropirro Ermitage Orchestra

Le laudi diventano musica viva, corpo sonoro, rito collettivo.

Un’esperienza che richiama la forza antica del lamento e la trasforma in presenza contemporanea.

🎶 Direzione e flauto — Vincenzo Mastropirro

🎭 Attori — Rosa Tarantino · Francesco Tammacco

✨ Con — Donato Laborante Emar Orante

🎼 Orchestra live:

Marilena Gaudio — soprano

Emanuele Maggiore — flicorno sopranino

Nicola Pisani — sax soprano

Pino Mazzarano — chitarra elettrica

Paolo Montaruli — basso elettrico

Anna Maria Giangaspero — arpa

Domenico Bruno — clavicembalo · pianoforte

Antonio Dambrosio — drums · percussioni

🎻 Archi:

Giovanni Orsini · Antonella Rutigliani · Bianca Orsini · Giusy Gentile — violini

Francesco Capuano — viola

Antonio Cavallo · Daniele Ranieri — violoncelli

Angelo Basile — contrabbasso