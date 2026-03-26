Stabat Mater – Concerto della Passione al Santuario di San Francesco da Paola

Sabato 28 marzo, ore 20,00, presso il Santuario di San Francesco da Paola di Matera, l’Orchestra di Matera e della Basilicata nel 𝐒𝐓𝐀𝐁𝐀𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑 – 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞. , un intenso viaggio musicale nel cuore della spiritualità pasquale, con musiche di 𝑴𝒐𝒛𝒂𝒓𝒕, 𝑱𝒆𝒏𝒌𝒊𝒏𝒔, 𝑭𝒆𝒏𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊 𝒆 𝑻𝒘𝒂𝒓𝒅𝒐𝒘𝒔𝒌𝒊. Ingresso libero – senza prenotazione. “Per il “𝐏𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔”, l’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐑. 𝐃’𝐀𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬𝐢𝐨, in collaborazione con il 𝐋𝐚𝐦𝐬 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚, -si legge in una nota- un concerto dell’𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 impegnata in un programma di grande suggestione, che affianca rarità e capolavori senza tempo: lo 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐢 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐅𝐞𝐧𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢, autentica gemma poco eseguita, in dialogo con alcune tra le pagine più toccanti di 𝐌𝐨𝐳𝐚𝐫𝐭 tratte dal 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐞𝐦, dalla 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐃𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐞 e dai 𝐕𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐦𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞.

Ad arricchire il programma, le profonde sonorità contemporanee di 𝐊𝐚𝐫𝐥 𝐉𝐞𝐧𝐤𝐢𝐧𝐬 e le evocative pagine del compositore polacco 𝐑𝐨𝐦𝐮𝐚𝐥𝐝 𝐓𝐰𝐚𝐫𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢. Sul podio il M° polacco Tadeusz Wicherek, per la prima volta a Matera, mentre le soliste saranno:

Tehmine Schaeffer, soprano armeno-austriaco, anch’essa per la prima volta a Matera; Maria Cardascia, mezzosoprano;

Orchestra di Matera e della Basilicata. Un concerto che intreccia tradizione e scoperta, dolore e speranza, in un percorso musicale di grande intensità emotiva.”

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