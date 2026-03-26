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Stabat Mater – Concerto della Passione al Santuario di San Francesco da Paola

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Sabato 28 marzo, ore 20,00, presso il Santuario di San Francesco da Paola di Matera, l’Orchestra di Matera e della Basilicata nel 𝐒𝐓𝐀𝐁𝐀𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑 – 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞.  , un intenso viaggio musicale nel cuore della spiritualità pasquale, con musiche di 𝑴𝒐𝒛𝒂𝒓𝒕, 𝑱𝒆𝒏𝒌𝒊𝒏𝒔, 𝑭𝒆𝒏𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊 𝒆 𝑻𝒘𝒂𝒓𝒅𝒐𝒘𝒔𝒌𝒊. Ingresso libero – senza prenotazione. “Per il “𝐏𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔”, l’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐑. 𝐃’𝐀𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬𝐢𝐨, in collaborazione con il 𝐋𝐚𝐦𝐬 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚, -si legge in una nota- un concerto dell’𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 impegnata in un programma di grande suggestione, che affianca rarità e capolavori senza tempo: lo 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐢 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐅𝐞𝐧𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢, autentica gemma poco eseguita, in dialogo con alcune tra le pagine più toccanti di 𝐌𝐨𝐳𝐚𝐫𝐭 tratte dal 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐞𝐦, dalla 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐃𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐞 e dai 𝐕𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐦𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞.
Ad arricchire il programma, le profonde sonorità contemporanee di 𝐊𝐚𝐫𝐥 𝐉𝐞𝐧𝐤𝐢𝐧𝐬 e le evocative pagine del compositore polacco 𝐑𝐨𝐦𝐮𝐚𝐥𝐝 𝐓𝐰𝐚𝐫𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢. Sul podio il M° polacco Tadeusz Wicherek, per la prima volta a Matera, mentre le soliste saranno:
Tehmine Schaeffer, soprano armeno-austriaco, anch’essa per la prima volta a Matera; Maria Cardascia, mezzosoprano; 
Orchestra di Matera e della Basilicata. Un concerto che intreccia tradizione e scoperta, dolore e speranza, in un percorso musicale di grande intensità emotiva.”

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
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