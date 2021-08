L’iniziativa dell’Associazione Maria santissima della Bruna è di quelle che ricorda promesse e impegni tra coppie che hanno fondato sulla famiglia il proprio futuro e quello dei propri cari. Un esempio per le giovani coppie che, dopo i limiti imposti dalla pandemia, hanno deciso di sposarsi e di guardare al futuro con serenità, sacrificio, speranza, come hanno fatto genitori, parenti, amici prima di loro. E così in occasione della festa patronale di Sant’ Eustachio ci sarà la celebrazione per il rinnovo delle promesse matrimoniali per i 25 anni, i 50 e i 60 anni di patrimonio; che corrispondo alle nozze d’argento, d’oro e di diamante. E dopo la Santa Messa la consegna di una pergamena ricordo. Ma prima, ed entro il 5 settembre, occorrerà prenotarsi con le modalità indicate nel comunicato. All’Associazione suggeriamo un’altra iniziativa che riguarderà le giovani coppie e la loro prole. Un riconoscimento o un sostegno andrebbe conferito anche ai genitori che dovessero decidere di chiamare i nascituri con i nomi dei Santi Patroni di Matera. Pratica, con il mutare delle tradizioni e all’arrivo di mode rimbalzate da tv e social, sempre più attenuata. Bruna ed Eustachio, con diminutivi e nomi composti, da riprendere e incentivare. E su questo, ne siamo certi, c’è l’approvazione dei Santi Patroni….

𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐈 𝐒𝐀𝐍𝐓❜ 𝐄𝐔𝐒𝐓𝐀𝐂𝐇𝐈𝐎

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚❜ 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚

𝐀𝐧𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏

𝐶𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑖

25 𝑎𝑛𝑛𝑖 (1996), 50 𝑎𝑛𝑛𝑖 (1971) 𝑒 60 𝑎𝑛𝑛𝑖 (1961) 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜.

𝐿’ 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑆. 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑛𝑡’ 𝐸𝑢𝑠𝑡𝑎𝑐ℎ𝑖𝑜, 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑝𝑖𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑜, 𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑟𝑒 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒊𝒍 5 𝑺𝒆𝒕𝒕𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎’:

✓ 𝙈𝙚𝙨𝙨𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤 𝙨𝙢𝙨 𝙤 𝙬𝙝𝙖𝙩𝙨𝙖𝙥𝙥 𝙖𝙞 𝙣𝙪𝙢𝙚𝙧𝙞:

– 333/2383800 (𝙉𝙪𝙣𝙯𝙞𝙖);

– 329/9787941 (𝙂𝙧𝙖𝙯𝙞𝙖);

– 329/2935885 (𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨𝙘𝙤).

✓ 𝙀𝙢𝙖𝙞𝙡 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙧𝙞𝙯𝙯𝙖𝙩𝙖 𝙖:

– 𝙖𝙨𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖𝙗𝙧𝙪𝙣𝙖@𝙝𝙤𝙩𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙞𝙩

𝐴𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑖, 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑝𝑖𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜.