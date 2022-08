Splende nei Sassi la voce di Malika nella Matera del cielo stellato. E Bocelli per il 2023

Con gli occhi concentrati sulla ‘’ Madonna dell’Idris’’ e sullo sfondo della murgia ad apprezzare lo spettacolo delle centinaia di lumi a led, ravvivati quasi per magia dalla voce della brava cantante Malika Ayane che ha, inaugurato, ne siamo certi una formula davvero coinvolgente – con l’atmosfera creata- per le edizioni a venire di ‘’ Matera cielo stellato.A rivedere le stelle’’. Merito dalla costanza e della lungimiranza della Fondazione ‘’ Matera- Basilicata 2019’’ che ha confermato di esserci e di voler andare avanti, se i tempi e gli opportunismi della politica saranno accantonati per far posto alla politica del fare. E la scelta di Malika Ayane è stata davvero azzeccata per un evento apprezzato da concittadini e turisti , che hanno apprezzato un evento legato ai temi dell’ambiente. Non è stato un concerto (quello saltato alla Cava del Sole previsto per martedì scorso è auspicabile si tenga quando sarà possibile) ma un ‘’ascoltare’’ e vedere suoni e immagini di un luogo che chiede rispetto, tutele, dopo le aberrazioni progettuali (tuttora presenti )su Murgia Timone) e sulle quali permangono strani silenzi dopo l’approvazione (sei mesi fa) di un ordine del giorno in consiglio comunale,a conclusione dei lavori di una commissione speciale. Resta la capacità interpretativa di Malika Ayane che si è esibita in un scenario di una miriade di luci, che tappezzavano la Murgia, grazie a una idea progetto con marchio registrato di che è un marchio registrato di Francesco Foschino, Saverio Tarasco e Vito Cappuccio. E così ha eseguito “Over the Rainbow, Controvento, E se poi, Sogni tra i capelli e Senza fare sul serio’’ , concedendo il bis con “Come foglie e Feeling Better” .



Ad accompagnarla Stefano Brandoni alla chitarra e Raffaele Trapasso al contrabbasso. Pubblico contento , insieme agli ospiti delle delegazioni lussemburghese e francese, e con i primi desiderata su chi l’anno prossimo vorrebbe sentire e vedere dalla rupe dell’Idris: Andrea Bocelli, Emma, il Volo e la stessa Malika. Nomi raccolti tra volti soddisfatti che giriamo ai vertici della Fondazione, il neo presidente Domenico Bennardi, il segretario generale Giovanni Oliva (che ha avuto la costanza di mandare avanti la barca) e il neodirettore Giovanni Padula, affinchè ci lavorino su per l’edizione 2023, sempre che la politica si dia una mossa.



Ma ci piace ricordare anche l’operato in questa occasione di un materano, Donato Loparco, che si fa sempre in quattro per fare le cose per bene, con professionalità e dedizione.Ha ricoperto il ruolo, per una volta l’anglicismo ci sta tutto, di “night stars manager”, curando tanti aspetti organizzativi. Anche questo è stato ‘’ Matera cielo stellato…