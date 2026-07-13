SOUTHWAY, a Matera il Festival Internazionale del Mediterraneo tra voli in mongolfiera e turismo lento.

“In occasione di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”, la città dei Sassi si prepara a diventare il fulcro di un’inedita e suggestiva narrazione collettiva. Dal 17 al 25 luglio 2026 prenderà il via SOUTHWAY – Sail into the Clouds, un progetto internazionale di ampio respiro che unisce il fascino senza tempo del volo in mongolfiera alla valorizzazione del patrimonio culturale, al turismo lento, alla musica, all’arte contemporanea e al dialogo profondo tra le diverse culture del bacino del Mediterraneo.” Lo si legge in una nota in cui si spiega che “Per nove intensi giorni, Matera e l’intero territorio della Basilicata si trasformeranno in un vero e proprio laboratorio internazionale di relazioni, esperienze e cooperazione strategica. La manifestazione, concepita come un grande evento diffuso e non una manifestazione aerea, accoglierà una platea eterogenea e qualificata composta da piloti aerostatici, istituzioni, artisti, giornalisti, tour operator, content creator e delegazioni ufficiali provenienti da diversi Paesi europei, tutti uniti dal desiderio di ridefinire le rotte dell’accoglienza e dello scambio culturale.

Ogni giorno all’alba le mongolfiere sorvoleranno i Sassi di Matera e il Parco della Murgia Materana offrendo una prospettiva unica sul patrimonio UNESCO e sul paesaggio lucano. E all’atterraggio, i partecipanti saranno accolti in una colazione tipica lucana accompagnata da un esclusivo DJ Set. Ogni mattina gli ospiti dell’Educational Tour, organizzato da APT Basilicata, prenderanno parte ai Southway Mediterranean Routes, un programma esclusivo di esperienze dedicato alla scoperta dell’identità culturale, paesaggistica e produttiva della Basilicata.

Il programma offre un’esperienza integrata che valorizza il territorio lucano attraverso itinerari culturali tra i Sassi di Matera e percorsi naturalistici nel Parco della Murgia Materana. La scoperta dell’autenticità locale passa per le visite alle botteghe dell’artigianato artistico, le degustazioni enogastronomiche tipiche e le sessioni fotografiche dedicate al paesaggio mediterraneo. E il 22 luglio alle ore 21 dalla Murgia si potrà ammirare l’affascinante spettacolo delle mongolfiere che si illuminano in cielo come torce colorate.

Sul fronte istituzionale e strategico, l’evento favorisce importanti momenti di networking, tavoli di cooperazione e incontri sul dialogo interculturale, connettendo delegazioni europee, istituzioni, imprese e operatori turistici per sviluppare nuove sinergie nel Mediterraneo. SOUTHWAY, che si contraddistingue per la forte proiezione internazionale, farà incontrare a Matera alcune coinvolte importanti delegazioni istituzionali, tra cui quella della città croata di Fiume (Rijeka), già Capitale Europea della Cultura 2020, la delegazione della Slovenia, attivamente impegnata nei programmi di cooperazione culturale dell’area adriatica, e la delegazione della città di Skopje, Capitale Europea della Cultura 2028, che interverrà con rappresentanti istituzionali e operatori culturali della Macedonia del Nord. La presenza sinergica di queste prestigiose delegazioni contribuirà a gettare le basi per nuove e durature relazioni tra le città europee e quelle mediterranee, rafforzando in modo significativo il ruolo storico e contemporaneo di Matera quale crocevia di incontro, spazio di dialogo costruttivo e fulcro della cooperazione internazionale. Inoltre, la manifestazione ospiterà rappresentanti di spicco del panorama aerostatico internazionale come Josep Maria Lladó, fondatore e CEO di Ultramagic Balloons, azienda spagnola leader mondiale nella progettazione e costruzione di mongolfiere. Ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale del festival, per tutta la durata della manifestazione i visitatori potranno esplorare “Iglú de Vent”, la suggestiva installazione immersiva firmata dall’artista catalano Jordi Enrich Jorba. Questa straordinaria opera d’arte dialoga direttamente e armoniosamente con il paesaggio storico dei Sassi di Matera attraverso l’uso sapiente della luce, dell’aria e dei volumi architettonici, offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale totalizzante espressamente dedicata ai temi dell’incontro e della condivisione fraterna.”

«SOUTHWAY si inserisce nel percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, proponendo un’occasione di incontro tra persone, territori e culture attraverso un’esperienza che valorizza il paesaggio e il patrimonio della città. Il volo in mongolfiera offre un punto di vista diverso su Matera e richiama l’idea di un Mediterraneo come spazio di dialogo, collaborazione e scambio. – afferma Antonio Nicoletti, sindaco di Matera – Matera ha da sempre rappresentato un luogo di incontro tra culture diverse. Iniziative come questa contribuiscono a valorizzarne il patrimonio culturale e paesaggistico, favorendo un turismo sostenibile, esperienziale e attento alla qualità. La presenza di delegazioni internazionali, operatori culturali, artisti e professionisti provenienti da diversi Paesi rappresenta un’opportunità per consolidare relazioni e sviluppare nuove collaborazioni a beneficio del territorio. L’obiettivo è continuare a rafforzare il ruolo di Matera come città aperta al dialogo internazionale, capace di promuovere la cultura e di favorire occasioni di incontro e cooperazione». “SOUTHWAY – Sail into the Clouds è stato ideato, promosso e organizzato dal Consorzio Landing on South Italy – Mongolfiere al Sud Italia, una realtà di eccellenza che vanta il primato di essere il primo operatore aereo certificato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) nel Mezzogiorno d’Italia. Da oltre un decennio, il Consorzio opera con passione e professionalità sul territorio per promuovere e consolidare un modello di turismo esperienziale di alto profilo. Questa visione si fonda sulla costante valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e delle identità territoriali più autentiche, utilizzando il volo libero in mongolfiera come straordinario catalizzatore di emozioni e custode di una bellezza che merita di essere scoperta da una prospettiva unica e ravvicinata. Il programma si SOUTHWAY è disponibile sul sito: www.mongolfieresuditalia.com .”