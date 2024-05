Sotto questo sole…Un tè con Baccini

Il meteo del finesettimana su Matera prevede cielo coperto…ma nella sala da tè del Museo archeologico “Domenico Ridola’’ siamo certi che la presenza di Francesco Baccini tirerà fuori un pomeriggio solare. Sia per il tema del tè concerto, “Sotto questo sole’’ che il repertorio , tra una chiacchierata e l’altra, del bravo Francesco che si aggiunge alla schiera di musicisti che hanno partecipato alla interessante rassegna organizzata dall’ Orchestra della Magna Grecia, Museo Nazionale di Matera e Basilicata Circuito Musicale. Naturalmente per il pomeriggio con Baccini biglietti esauriti.

I concerti all’ora del tè

“Sotto questo sole”

Francesco Baccini in concerto

SOLD OUT

Domenica 19 maggio 2024, ore 17.30

Museo Nazionale di Matera

Nuovo appuntamento della rassegna “I concerti all’ora del tè”, in programma Domenica 19 maggio 2024, alle ore 17.30, nella sede del Museo nazionale, in via Ridola: “Sotto questo sole”, protagonista la voce inconfondibile di Francesco Baccini.

L’appuntamento è SOLD OUT: non saranno disponibili ulteriori biglietti.

I “Concerti all’ora del tè” è una nuova iniziativa culturale nata dalla sinergia tra Orchestra della Magna Grecia, Museo Nazionale di Matera e Basilicata Circuito Musicale.

La performance artistica di Francesco Baccini prende il nome proprio dal titolo della canzone, scritta dallo stesso cantautore insieme a Paolo Belli ed Enrico Prandi, cantata dallo stesso Baccini nel 1990 con il gruppo musicale “Ladri di biciclette”.

Da oltre trent’anni sulla cresta dell’onda, Francesco Baccini non ha mai perso la capacità di evolversi ed interpretare in modo sempre nuovo la sua musica e la relazione con il pubblico, con un pizzico di nostalgia per il passato.

“Quello che vivi da piccolo – ha scritto Baccini in un recente post sul suo profilo Facebook – te lo porti dietro tutta la vita e gli dai un certo peso. La musica oggi ha un valore ed un significato differente rispetto a 50 anni fa quando per sentire una hit gratis aspettavi una settimana “Hit Parade”, dove ascoltavi un pezzetto delle canzoni in classifica. Oggi la cosa più semplice è ascoltare gratis qualsiasi canzone. Il “live” dalle nuove generazioni è sicuramente vissuto con un distacco sempre più grande. Noi crediamo che la nostra esperienza debba essere immutabile in eterno. Mi sento un po’ come un maniscalco alla fine dell’Ottocento quando stava per essere sostituito dal gommista per colpa delle automobili…”

Per gli amanti della sua musica, dunque, domenica 19 maggio a Matera davvero un appuntamento imperdibile.

I CONCERTI ALL’ORA DEL TÈ

“FRANCESCO BACCINI – Sotto questo sole”

Domenica 19 maggio, ore 17.30

Per informazioni:

Orchestra della Magna Grecia

Via De Viti De Marco, 13 – Matera

Tel 0835 1973420

Ufficio stampa OMG: Filippo Olivieri (366.3307700)

www.orchestramagnagrecia.it