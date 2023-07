Sotto il sole…con il rapollese Young Gucci

Quando un giovane artista di Basilicata, andato via come tanti in cerca di fortuna o, per dirla con Franco Battiato, di un centro di gravità permanente , si propone nel mondo musicale non possiamo che apprezzare e augurargli buona fortuna. Lo facciamo per ”Young Gucci’ , originario di Rapolla ( Potenza) che ha pubblicato su piattaforme digitale ” SOtto il Sole”. Se ne parla bene. Attendiamo il cd o il long plaiyng , come si diceva un tempo, e che venga in concerto nella ”nostra” Basilicata.

L’ARTISTA LUCANO

YOUNG GUCCI TORNA IN SCENA da VENERDÌ 14 LUGLIO

CON IL SINGOLO “SOTTO AL SOLE”

Si intitola “Sotto al Sole” il nuovo singolo di YoungGucci che ritorna in scena con un brano solare, estivo e fresco in radio e su tutti i digital store a partire dal 14 luglio.

“Dopo un periodo passato a scrivere brani principalmente intimi e introspettivi, attraverso questa canzone è emerso il lato più leggero e spensierato di me. Sotto al sole è il momento in cui ti dimentichi di riflettere, vivi e basta.” – racconta YoungGucci.

YOUNGGUCCI pseudonimo di Gabriele Brienza, classe 1998, nasce a Rapolla, un piccolo paese lucano. Con il raggiungimento dei 17 anni si ammala di depressione, ansia e insonnia, che lo portano ad abbandonare la scuola e a trasferirsi a Genova, dove inizia a coltivare il sogno di ritagliarsi il suo spazio nel mondo musicale.Dopo un anno di precarietà si trasferisce a Torino, dove conosce Boro Boro, rapper torinese con cui pubblica il singolo “Money rain”. Successivamente arriva a Milano, iniziando un percorso psicologico che lo porta ad identificare l’origine del suo malessere, trovando equilibrio, serenità e il vero amore, che lo ha aiutato a trovare una nuova strada musicale.

