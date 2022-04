Se i dee jay Albertino, Linus, Nicola Savino, Fargetta e altri dell’universo Radio dee Jay ed M20, tenessero un concerto questa estate a Matera, alla Cava del Sole, sarebbe un botto per l’estate turistica locale, che finora annovera – e con date nazionali (così si fa promozione) – le presenza sabato 16 aprile ( alla Serra del Sole) del rapper Emis Killa e da luglio ad agosto Achille Lauro, Blanco, Marracash, Caparezza, Pinguini Tattici Nucleari, Elisa, Manuel Agnelli Chiello e Ghali e i Litifiba. Manca la perla delle discoteche e Michele Capolupo, che da anni scrive, sollecita e si è messo alla recchia della città per un evento da tutto esaurito, ha trovato un sostegno reale in Leonardo ‘Leo’ Montemurro presidente della Cna, che guardi ai numeri e alle potenzialità dell’evento. ” Il progetto di Michele è valido e va sostenuto- dice Montemurro. Farò la mia parte, sensibilizzato per quanto possibile anche altri”. C’è da crederci, anche se è patito anche di altri generi musicali, ma per l’economia materana occorre andare oltre e poi i 15 anni di Sassilive vanno festeggiati, caffè e torta a parte, anche con la frizzante adrenalina del palco tra luci, suoni, dance e tanti watt. Pronti? Attendiamo l’annuncio…