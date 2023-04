Sorrisi e…Uova Pasquali per i bimbi dell’Ospedale di Policoro

Sarà una settimana impegnativa per i volontari dell’Oasi del sorriso clownterapia, guidati dal cavalier Giovanni Martinelli, che domani 4 aprile regalerà allegria, musica e uova pasquali ai bimbi dell’Ospedale di Policoro. Prima tappa di un tour che toccherà via via gli altri Ospedali.

Oasi del Sorriso Clownterapia Matera Onlus

CLOWNTERAPIA E MUSICOTERAPIA NEGLI OSPEDALI

Martedì 4, ore 9,30/11,30, Ospedale di POLICORO

Settimana molto impegnativa per i Clowns che porteranno le Uova Pasquali nei nosocomi dove siamo presenti da molti anni.

Mentre tutti si affannano a vendere le uova, le arance, le mele, le piante ecc., come tutti gli anni, noi le Uova le regaliamo ai bambini ricoverati, a quelli appena nati.

Un Medico della Rianimazione un giorno ci ha scritto:-

CHI RIESCE A PORTARE UN SORRISO DOVE IL SORRISO NON E’ DI CASA E’ UN GRANDE.

Con Stima

IL PRESIDENTE

Cav. Uff. Giovanni Martinelli