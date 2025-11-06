Sorella Luna… Emanuele Triglia a Matera per il Gezziamoci

A giudicare dal titolo sembrerebbe un omaggio francescano ( è l’800 anniversario della morte del Patrono d’Italia)al Cantico delle Creature e in un ambiente, la Casa Cava, dove Emanuele Triglia si tufferà in un mare di suoni e atmosfere per il concerto di sabato 8 novembre per la rassegna dell’Onyx jazz club ” Gezziamoci”. E il concerto ”Moon Kin”, tradotto in italiano ”Parente della Luna”, la dice lunga su rapporto quasi magnetico con il satellite della Terra. Una astronave di jazz ne consolida il rapporto e l’effetto è di quelli che fa sognare sul pentagramma della creatività musicale.E se ha vinto un ”David di Donatello” per la miglior canzone originale un motivo c’è…Merito di Sorella Luna.



A Matera il nuovo concerto del Gezziamoci sabato 8 novembre alle 21 a Casa Cava

Sorella Luna nel jazz di Emanuele Triglia

Un accattivante viaggio sulle tracce di “Moon Kin”, ultimo album del bassista

e compositore di origini calabresi, tra jazz contemporaneo, hip pop e world music

A tratti ricorda il flusso delle maree, a volte il moto lento, ma violento, del magma. È

l’arazzo sonoro disegnato da “Moon Kin”, l’ultimo album di Emanuele Triglia. Un arazzo in

cui convergono jazz contemporaneo, hip pop e world music. Nonostante sia estremamente

simbolico e metaforico, il titolo dell’opera suggerisce un legame consanguineo con la luna,

la cui forza magnetica ha un impatto rilevante sul mondo, influenzando gli elementi naturali,

ma anche gli esseri umani. Uscito nel maggio 2024 per Rivamare Record, dopo la vittoria di

Triglia all’ultimo David di Donatello per la Miglior Canzone originale, insieme a Elodie e Joan

Thiele, l’album sarà la traccia del concerto che si terrà a Matera sabato 8 novembre, alle 21,

a Casa Cava, in via San Pietro Barisano 47. A proporlo è il cartellone autunnale della 38ª

edizione del Gezziamoci, il Jazz Festival della Basilicata, organizzato dall’associazione

culturale materana Onyx Jazz Club.

“Moon Kin – è stato scritto – non è che la celebrazione della sincronicità tra musicisti

e ascoltatori, dove ogni nota, battito e ritmo sembra un’esperienza condivisa dove ognuno

ispira ed influenza l’altro. Ogni traccia funge da testimonianza dell’interconnessione

dell’espressione musicale, intrecciando melodie intricate e groove contagiosi che risuonano

con l’anima. Dai ritmi ipnotici della batteria alle melodie sensuali della tromba, l’album è una

testimonianza della potenza della strumentazione organica. Strati di improvvisazione dal

vivo creano un ricco panorama sonoro, dove ogni strumento ha la sua voce e contribuisce

alla narrazione complessiva della musica. Moon Kin è più di una semplice esperienza

musicale: è piuttosto la testimonianza che il linguaggio musicale ha una funzione che

supera quella di semplice produzione e ascolto, ma arriva ad essere un vero e proprio

linguaggio a tratti sinestetico, che unisce le persone e genera momenti che superano la

comunicazione verbale, trascinando chi ne è protagonista in una dimensione

completamente diversa. La produzione dei brani, ma molto più profondamente la relazione

artistica e umana che tiene insieme i vari musicisti che hanno preso parte all’album, ha a

che fare con il concetto di “sincronicità” di Carl Jung: è un fenomeno che osserva come fatti

ed eventi apparentemente casuali che si verificano contemporaneamente siano invece

determinati da una connessione significativa a sua volta resa possibile da una condivisione

simbolica, spirituale o anche umana. Un’interconnessione tra il mondo interiore

dell’individuo e il mondo esterno degli eventi materiale: come una sorta di inconscio

collettivo o di chiaroveggenza interiore”.



Moon Kin è un’opera nata spontaneamente, una libera esplorazione sperimentale, a

tratti tribale, che riflette il costante mutamento del progetto e la sua evoluzione condivisa.

Forti nell’album le influenze di Karriem Riggins, Herbie Hancock e J Dilla. Il sound che ne

deriva spinge i confini del jazz tradizionale fino ad abbracciare l’energia grezza dell’hip hop

e le diverse trame della world music.

È la prima volta che il Gezziamoci ospita Emanuele Triglia, musicista di origini

calabresi, naturalizzato romano, che si approccia alla musica all’età di 12 anni praticando

pianoforte e chitarra, per poi dedicarsi interamente allo studio del basso elettrico. Nel 2015,

è bassista per Wrong On You, Ainè e Davide Shorty; nel gennaio 2017 firma il suo primo

album, K.O.I., mentre il suo quarto album, Make It Pure, è uscito sempre per Rivamare

Records. Nel 2022, lavora come session man con Coez (Undamento); segue come

produttore Joan Thiele (Undamento) e, insieme a lei, scrive e produce la colonna sonora del

film Ti Mangio Il Cuore (Festival del Cinema di Venezia 2022). Nel concerto a Casa Cava

Emanuele Triglia, basso e composizioni, sarà accompagnato dai musicisti che hanno

lavorato con lui alla produzione di Moon Kin: Davide Savarese, batteria, Pasquale Strizzi,

piano e tastiere, Vincenzo Lato, percussioni, Francesco Fratini, tromba.

Il prossimo concerto del Gezziamoci è in programma giovedì 13 novembre a Matera,

alle 21, sempre a Casa Cava, dove si esibiranno Rita Marcotulli, pianoforte, e Israel Varela,

batteria e voce, con un omaggio a Pino Daniele nel decennale della scomparsa dell’artista

napoletano.

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana ed iscritta

all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha festeggiato nel 2025

quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione del jazz, il suo nome trae

origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª

Street della City. L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha portata a sviluppare tre

principali linee di azione: la programmazione di concerti, la formazione e la valorizzazione dei

talenti locali, la produzione di dischi.

・ Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata coniuga i concerti

agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della valorizzazione del

territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della Basilicata. Fin dalle sue

prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati, da Bruno Tommaso a Ettore

Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu a Roberto Ottaviano, che

avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali Steve Lacy, Richard Galliano,

Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE

GREEN la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili.

