Sono 85 poesie e 68 autori, gli ammessi alla finale di “innANZItutto”

“Sono complessivamente 85 le poesie ammesse alla fase finale della sesta edizione del concorso di poesie “innANZItutto– versi in vernacolo e poesia nel borgo” organizzato dall’Associazione Culturale “L’Alternativa”, la cui cerimonia di premiazione è in programma ad Anzi sabato 17 agosto, con inizio alle ore 18,00, nella centrale Piazza Dante Alighieri”. Ad annunciarlo, soddisfatto, è Giovanni Petruzzi- Presidente Associazione Culturale “L’Alternativa” con una nota che così prosegue: “45 le poesie in italiano sul tema “innANZItutto il coraggio della restanza e la speranza della ritornanza”, 34 quelle in vernacolo a tema libero e 6 quelle provenienti da nazioni estere.

Gli autori che accederanno alla manifestazione sono 68, poiché 17 di essi hanno composto sia poesie in italiano che in dialetto. Si tratta di :

Per la prima volta il concorso poetico ha assunto una dimensione internazionale con la partecipazione di poeti asiatici ed europei e, contemporaneamente, dopo 5 edizioni in cui il maggior numero di partecipanti proveniva dalle limitrofe regioni meridionali (Calabria, Campania e Puglia). In questa sesta edizione la regione con il più alto tasso di finalisti è la nostra Basilicata con 18 concorrenti (13 provincia di Potenza e 5 di Matera).

Tra i finalisti, ci sono tutti i vincitori della sezione in italiano delle precedenti edizioni di “innANZItutto”: Teresa Rosito (2020), Alba Contino (2021), Monica Quaranta (2022) e Fausto Marseglia (2023), ed alcuni vincitori della sezione in vernacolo, Giuseppe Modica(2020) e Giovanni Zeverino (2023), mentre Michele Aprile, vincitore nel 2021 per le poesie dilettali, è stato chiamato a far parte della qualificata giuria presieduta dal poeta Gianni Romaniello e composta anche dallo scrittore Giuseppe Melillo, dalla docente di lettere Anna Bonomo, dal veterinario Rocco Giorgio e dall’animatrice culturale Licia Andriuzzi.

La giuria ha definito l’attribuzione dei premi ai partecipanti, che saranno comunicati con singole mail agli interessati, mantenendo, come tradizione, la riservatezza solo per ciò che concerne la definizione del podio, la cui articolazione sarà resa noto solo durante la cerimonia di premiazione del prossimo 17 agosto.

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Anzi, della BCC Basilicata e di WikiPoesia.”

