Sonic Park chiude con l’urlo per Articolo 31 e voglia di “Cava Dee Jay”

“Lo scriva , qui la musica alternativa si può fare- ci hanno detto alcuni ragazzi con bandana e maglietta giallo e nera, che hanno gremito la Cava del Sole per l’ultimo concerto del Sonic Park Matera. Gli articolo 31? Dj Ax, dj Jad ? Una bomba…e Cava del Sole può ospitare tanti concerti con dj, rapper, trapper, di grido, della scuola di Radio Deejay, M20 e tanti giovani promettenti…e a Capodanno una festa con loro . A Matera ci sta…” Messaggio riportato e rivolto a quanti per fine anno devono pensare a come ”alzare l’asticella” della musica , che coinvolge a costi contenuti. Pensando a tutti. A Cava del Sole c’erano fans di tutte le età perchè, come ha ricordato Alessandro Aleotti, il rapper J-Ax, ” è questione di testa…” Anche nella stesura dei testi,alcuni riarrangiati dopo 30 anni, spaziando dall’hip hop, al reggae, al funky, al rap, altri freschi d’estate o di ritorni sanremesi insieme all’amico e produttore Luca Perrini ”DJ Jad” che hanno ripreso insieme un bel viaggio dopo l’esperienza covid. E così è stato per tutta la durata del concerto, preceduto dal dj set Wlady che ha scaldato il popolo della Cava con una serie di pezzi di successo e chiuso con ”Mama” di Freddie Mercury.



Poi loro due,gli articolo 31, con una mise spensierata (dj Ax) fiori su fondo rosso e immancabili occhiali scuri e giallo limone flou (dj Jad)), alternate dalla tenuta nera el pugliese Reverendo ( Francesco Occhiofino) che ha dato il ” La” a “Gente che spera”….con tanto di rima con Matera… nel ritornello ” noi, gente che spera cercando qualcosa di più in fondo alla sera alla sera alla sera alla sera “. Poi la lunga sequenza di brani cantati a memoria, la scenografia con radiolone e musicassette, il dito in alto dell’Italiano medio , la foglia di fumo da legalizzare e qualche sassolino che gli articoli 31 si sono tolti dalla scala dopo alcune provocazioni social, restituite e con gli interessi al mittente… Ma conta musica, cori, salti, striscioni e la compostezza dei fans in visibilio. Tanti davvero e di tutte le età.



Tra loro anche un giovane osteopata Maurizio, che ha mosso a ritmo tutte le articolazioni e cantato a squarciagola,

i giovani di Calia salotti dalla maglietta riconoscibile con il claim ” quando si spengono le luci del palco si accendono quelle del comfort” ,

Michele Capolupo biografo e fans del Dj Albertino e ferratissimo sulla storia di radjo deejay , M20 e dintorni che ha indossato una sgargiante maglietta con il logo degli articolo 31, e Caterina, commessa, che ha urlato invano a fine concerto ”se non ci cantate un altro pezzo, noi non ce ne andiamo”. Ma è stato un ‘arrivederci” dopo la richiesta riportata nelle prime righe del servizio. E poi gli articolo 31 stanno lavorando al nuovo disco.



Nel frattempo il ripasso con la compilation della Cava del Sole al ”Sonic Park Matera” ci sta. A partire da ” Disco Paradise” uno dei dischi più gettonati, prodotto con Fedez e Annalisa, Un bel viaggio , Ohi Maria, Maria Salvador, filosofia del Fuck-Off, Un urlo, La fidanzata, Gente che spera, Il funkytarro, Strada di città 2000, 2030, Domani, Fuck You, Volume, Tranqi funky, Non è un film, L’italiano medio, Domani smetto, Spirale ovale, La mia ragazza mena, Senza dubbio, Due su due, Vai bello,A pugni col mondo, Dj Jad scratch solo, Intro e tanti altri.



Il cartellone del Sonici Park Matera ha funzionato e l’offerta sul piano organizzativo, dopo il secondo anno, è affidabile con il coinvolgimento di realtà locali e questo crea occupazione sia pure per un breve periodo che va ampliato, risolvendo una volta per tutte la questione della piena e periodica fruibilità di uno spazio davvero unico. E bene anche i servizi della polizia municipale, dei bus garantiti dalla Miccolis, per il trasporto dei fans dalla statale Appia alle fermate del Piano. Ma la gente si è mossa anche a piedi, attraverso via San Vito ( ripulita nei giorni scorsi…e in attesa del rifacimento delle strisce pedonali), che ha raggiunto i quartieri di Piccianello e San Pardo, dove erano parcheggiate le auto oltre che nelle contrade Pantano e La Palomba. Bilancio Sonic Park Matera senz’altro al top, in attesa di buon nuove anche per Capodanno…oltre che per il 2024.