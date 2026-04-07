Sonata al fornello Onyx, con pentole e sassofoni, ad Avigliano

E nel comune potentino, arcinoto per una prelibatezza culinaria come il baccalà e la ”strazzata” che è una focaccia pepata farcita con salumi e formaggi, non poteva che cuore a fuoco lento la Banda sonora dell’Onyx jazz club che in quella sede presenterà i risultati di un progetto inclusivo che unisce cultura dei territori e buona musica. L’appuntamento con gli chef e i protagonisti del programma è previsto per gli ”assaggi” nel corso di incontro fissati per domenica 12 aprile ad Avigliano (nella foto di copertina la partecipazione alla radio vaticana) e il giorno prima a Castel Lagopesole. Il 9 maggio ad Avigliano le ”portate” dei risultati del progetto. Tanta roba, come si suol dire,a cuocere con il professor Carlo Andorlini dell’Università di Firenze. Gemellaggio con la ”bistecca ” alla fiorentina di mucca di razza chianina con quella ”podolica” dell’appennino lucano? Pronte griglie, spiedi e xilosofono: Muuu…sica
COMUNICATO STAMPA
ONYX JAZZ CLUB MATERA
Avigliano 11 e 12 aprile 2026 – Presentazione del progetto
“PENTOLE E SASSOFONI. LA BANDA SONORA TRA MUSICA E VITA QUOTIDIANA”
Quando espressioni artistiche e patrimonio culturale diventano alleate della sanità. L’esperienza
della banda Pentole e sassofoni di Avigliano promossa dall’Onyx Jazz Club.
PENTOLE E SASSOFONI. Non sono soltanto gli strumenti musicali di una singolare banda sonora.
Sono molto di più. Sono bisturi, farmaci, terapie che agiscono in profondità come una medicina preventiva.
Una strada messa in luce da recenti studi scientifici. Ed è quella che si sta sperimentando nella comunità di
Avigliano. L’esperienza, incoraggiata dall’associazione culturale materana Onyx Jazz Club, impegnata da
alcuni anni sul fronte del welfare culturale.
Dopo un percorso di formazione iniziato a ottobre 2025 con oltre 18 appuntamenti per arrivare alla
composizione di una Banda di comunità eterogenea composta da giovanissimi e da anziani della Casa di
Riposo “Sacra Famiglia” di Avigliano ecco che l’11 e 12 aprile si giunge ai due appuntamenti conclusivi.
Questo insolito organico di percussionisti, donne e uomini, guidati dal facilitatore Cesare Pastanella con
l’aiuto di Rino Locantore, a cui si aggiungono quattro sassofonisti, membri della Giovane Orchestra Lucana,
presenteranno i risultati delle prove in due luoghi diversi. A Castel Lagopesole nel cineteatro Pasolini, l’11
aprile, e ad Avigliano, domenica 12 aprile. In particolare, il 12 aprile, a cominciare dalla mattina, si svolgerà
una festa di comunità con trekking, laboratori, incontri e la Banda Pentole e Sassofoni, per una giornata
all’insegna dello stare insieme. TRM Network racconterà il programma della giornata con dei collegamenti in
diretta.
Il 9 maggio, poi, sempre ad Avigliano, verranno presentati, in un incontro pubblico, i risultati
scientifici del progetto grazie al lavoro di equipe di un gruppo di specialisti il cui responsabile è il Professor
Carlo Andorlini, dell’Università di Firenze.
È un’occasione da non perdere perché dietro il lavoro di oltre venti cittadini partecipanti che rientra nella,
“prescrizione sociale”, c’è un’idea profonda di come costruire benessere attraverso la costruzione collettiva
di risposte già presenti nei territori.
Onyx e Autolinee Petruzzi mettono un pullman a disposizione per il giorno 12 aprile.
Partenza da Matera, fino a esaurimento posti.
Info sul progetto:
L’Onyx Jazz Club, Associazione di Promozione Sociale, Ente Terzo Settore, iscritta al RUNTS n. repertorio
61937 in data 02/11/2022, avendo partecipato con esito positivo all’Avviso Pubblico per finanziamento di
progetti di rilevanza locale di cui agli artt. 72 e 73 del d. lgs. n. 117/2017 “codice del terzo settore”, promossi
da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore in base
all’accordo di programma (adp) 2022-2024 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la
Regione Basilicata, individuando come Ambito Socio Territoriale l’Alto Basento e, in particolar modo la città di Avigliano come centro propulsivo per la realizzazione dello stesso. Avendo presentato un progetto di
inclusione sociale per la realizzazione di una sinergia tra giovani e comunità per integrazione sociale
attraverso la realizzazione di un laboratorio sonoro dal titolo “La Banda Sonora Pentole e Sassofoni”, avendo
ricevuto con nota n. 13BI.2025/D.00230 dell’8/7/2025 dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche
della Persone della Regione Basilicata, l’Avviso per il finanziamento di progetti di cui all’ art. 72 del D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore – ADP 2022/2024” e avendo ottenuto la disponibilità del
Comune di Avigliano a collaborare, organizza per le giornate dell’11 e 12 aprile la fase conclusiva del
progetto.
Programma completo:
Sabato 11 aprile 2026 | ore 17:30
Cineteatro Pasolini Castel Lagopesole – Avigliano (PZ)
Anteprima Banda Pentole e Sassofoni
Inaugurazione della mostra fotografica “Volti”
Scatti di Enza Doria
Domenica 12 aprile 2026
ore 10.30, Piazza Gianturco, Avigliano
Presentazione della giornata e taglio del nastro a cura di
Giuseppe Mecca | Sindaco di Avigliano
Fabiola Tortorelli | Assessora alle Politiche Sociali
Angela Salvatore | Assessora alla Cultura
Lucia Pace | Bandista Pentole e Sassofoni
ore 10:45 | Piazza Gianturco
Spazio laboratori una piazza a disposizione della
comunità per artigianato cucina danze
ore 11:00 | centro storico
Banda Musicale Città Di Avigliano
diretta dal Maestro Enzo Cerbino
Banditore
Rino Locantore
ore 11:30 | Piazza Gianturco
Trekking per le vie del borgo
con Franz Manfredi
Tappe Sonore a cura di: Alessandro Gasmi, Francesco Liquori,
Andrea Andreoli, Giampaolo Matera e Alberto Di Leone, Mike
Rubini, Orchestra a Plettro di Avigliano
ore 13:30 | Piazza Rachelina Laguardia
Pausa pranzo in compagnia del quartetto MO’Monk
ore 15.30 | Chiostro Comunale
Spazio discussione con interventi di
Carlo Andorlini | responsabile scientifico del progetto
Chiara Rizzi | DIUSS – Unibas
Giuseppe Romaniello | comitato scientifico del progetto
Fabiola Tortorelli e Angela Salvatore | Comune di
Avigliano
ore 16.30 | Sala Consiliare Comunale
G.O.L. GIOVANE ORCHESTRA LUCANA
in concerto
diretta da Ettore Fioravanti
ospite Andrea Andreoli
ore 19:30 | Chiostro Comunale
Saluti Conclusivi
Giuseppe Mecca | Sindaco di Avigliano
PENTOLE E SASSOFONI. La Banda Sonora tra musica e vita quotidiana
diretta da Cesare Pastanella
aiuto direttore Rino Locantore
More info: Onyx Jazz Club – via Collodi n. 2 Matera; tel. 331 4711589
info@onyxjazzclub.it; www.onyxjazzclub.com
FACEBOOK: Onyx Jazz Club Matera – INSTAGRAM: @onyxjazzclub
Ufficio stampa: Emilio Paolo Oliva
Identità visiva e progetto grafico a cura di Luca Favia
Sonata al fornello Onyx, con pentole e sassofoni, ad Avigliano
E nel comune potentino, arcinoto per una prelibatezza culinaria come il baccalà e la ”strazzata” che è una focaccia pepata farcita con salumi e formaggi, non poteva che cuore a fuoco lento la Banda sonora dell’Onyx jazz club che in quella sede presenterà i risultati di un progetto inclusivo che unisce cultura dei territori e buona musica. L’appuntamento con gli chef e i protagonisti del programma è previsto per gli ”assaggi” nel corso di incontro fissati per domenica 12 aprile ad Avigliano (nella foto di copertina la partecipazione alla radio vaticana) e il giorno prima a Castel Lagopesole. Il 9 maggio ad Avigliano le ”portate” dei risultati del progetto. Tanta roba, come si suol dire,a cuocere con il professor Carlo Andorlini dell’Università di Firenze. Gemellaggio con la ”bistecca ” alla fiorentina di mucca di razza chianina con quella ”podolica” dell’appennino lucano? Pronte griglie, spiedi e xilosofono: Muuu…sica