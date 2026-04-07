Sonata al fornello Onyx, con pentole e sassofoni, ad Avigliano

E nel comune potentino, arcinoto per una prelibatezza culinaria come il baccalà e la ”strazzata” che è una focaccia pepata farcita con salumi e formaggi, non poteva che cuore a fuoco lento la Banda sonora dell’Onyx jazz club che in quella sede presenterà i risultati di un progetto inclusivo che unisce cultura dei territori e buona musica. L’appuntamento con gli chef e i protagonisti del programma è previsto per gli ”assaggi” nel corso di incontro fissati per domenica 12 aprile ad Avigliano (nella foto di copertina la partecipazione alla radio vaticana) e il giorno prima a Castel Lagopesole. Il 9 maggio ad Avigliano le ”portate” dei risultati del progetto. Tanta roba, come si suol dire,a cuocere con il professor Carlo Andorlini dell’Università di Firenze. Gemellaggio con la ”bistecca ” alla fiorentina di mucca di razza chianina con quella ”podolica” dell’appennino lucano? Pronte griglie, spiedi e xilosofono: Muuu…sica





COMUNICATO STAMPA

ONYX JAZZ CLUB MATERA

Avigliano 11 e 12 aprile 2026 – Presentazione del progetto

“PENTOLE E SASSOFONI. LA BANDA SONORA TRA MUSICA E VITA QUOTIDIANA”

Quando espressioni artistiche e patrimonio culturale diventano alleate della sanità. L’esperienza

della banda Pentole e sassofoni di Avigliano promossa dall’Onyx Jazz Club.

PENTOLE E SASSOFONI. Non sono soltanto gli strumenti musicali di una singolare banda sonora.

Sono molto di più. Sono bisturi, farmaci, terapie che agiscono in profondità come una medicina preventiva.

Una strada messa in luce da recenti studi scientifici. Ed è quella che si sta sperimentando nella comunità di

Avigliano. L’esperienza, incoraggiata dall’associazione culturale materana Onyx Jazz Club, impegnata da

alcuni anni sul fronte del welfare culturale.

Dopo un percorso di formazione iniziato a ottobre 2025 con oltre 18 appuntamenti per arrivare alla

composizione di una Banda di comunità eterogenea composta da giovanissimi e da anziani della Casa di

Riposo “Sacra Famiglia” di Avigliano ecco che l’11 e 12 aprile si giunge ai due appuntamenti conclusivi.

Questo insolito organico di percussionisti, donne e uomini, guidati dal facilitatore Cesare Pastanella con

l’aiuto di Rino Locantore, a cui si aggiungono quattro sassofonisti, membri della Giovane Orchestra Lucana,

presenteranno i risultati delle prove in due luoghi diversi. A Castel Lagopesole nel cineteatro Pasolini, l’11

aprile, e ad Avigliano, domenica 12 aprile. In particolare, il 12 aprile, a cominciare dalla mattina, si svolgerà

una festa di comunità con trekking, laboratori, incontri e la Banda Pentole e Sassofoni, per una giornata

all’insegna dello stare insieme. TRM Network racconterà il programma della giornata con dei collegamenti in

diretta.

Il 9 maggio, poi, sempre ad Avigliano, verranno presentati, in un incontro pubblico, i risultati

scientifici del progetto grazie al lavoro di equipe di un gruppo di specialisti il cui responsabile è il Professor

Carlo Andorlini, dell’Università di Firenze.

È un’occasione da non perdere perché dietro il lavoro di oltre venti cittadini partecipanti che rientra nella,

“prescrizione sociale”, c’è un’idea profonda di come costruire benessere attraverso la costruzione collettiva

di risposte già presenti nei territori.

Onyx e Autolinee Petruzzi mettono un pullman a disposizione per il giorno 12 aprile.

Partenza da Matera, fino a esaurimento posti.

Info sul progetto:

L’Onyx Jazz Club, Associazione di Promozione Sociale, Ente Terzo Settore, iscritta al RUNTS n. repertorio

61937 in data 02/11/2022, avendo partecipato con esito positivo all’Avviso Pubblico per finanziamento di

progetti di rilevanza locale di cui agli artt. 72 e 73 del d. lgs. n. 117/2017 “codice del terzo settore”, promossi

da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore in base

all’accordo di programma (adp) 2022-2024 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la

Regione Basilicata, individuando come Ambito Socio Territoriale l’Alto Basento e, in particolar modo la città di Avigliano come centro propulsivo per la realizzazione dello stesso. Avendo presentato un progetto di

inclusione sociale per la realizzazione di una sinergia tra giovani e comunità per integrazione sociale

attraverso la realizzazione di un laboratorio sonoro dal titolo “La Banda Sonora Pentole e Sassofoni”, avendo

ricevuto con nota n. 13BI.2025/D.00230 dell’8/7/2025 dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche

della Persone della Regione Basilicata, l’Avviso per il finanziamento di progetti di cui all’ art. 72 del D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di

Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore – ADP 2022/2024” e avendo ottenuto la disponibilità del

Comune di Avigliano a collaborare, organizza per le giornate dell’11 e 12 aprile la fase conclusiva del

progetto.



Programma completo:

Sabato 11 aprile 2026 | ore 17:30

Cineteatro Pasolini Castel Lagopesole – Avigliano (PZ)

Anteprima Banda Pentole e Sassofoni

Inaugurazione della mostra fotografica “Volti”

Scatti di Enza Doria

Domenica 12 aprile 2026

ore 10.30, Piazza Gianturco, Avigliano

Presentazione della giornata e taglio del nastro a cura di

Giuseppe Mecca | Sindaco di Avigliano

Fabiola Tortorelli | Assessora alle Politiche Sociali

Angela Salvatore | Assessora alla Cultura

Lucia Pace | Bandista Pentole e Sassofoni

ore 10:45 | Piazza Gianturco

Spazio laboratori una piazza a disposizione della

comunità per artigianato cucina danze

ore 11:00 | centro storico

Banda Musicale Città Di Avigliano

diretta dal Maestro Enzo Cerbino



Banditore

Rino Locantore

ore 11:30 | Piazza Gianturco

Trekking per le vie del borgo

con Franz Manfredi

Tappe Sonore a cura di: Alessandro Gasmi, Francesco Liquori,

Andrea Andreoli, Giampaolo Matera e Alberto Di Leone, Mike

Rubini, Orchestra a Plettro di Avigliano

ore 13:30 | Piazza Rachelina Laguardia

Pausa pranzo in compagnia del quartetto MO’Monk

ore 15.30 | Chiostro Comunale

Spazio discussione con interventi di

Carlo Andorlini | responsabile scientifico del progetto

Chiara Rizzi | DIUSS – Unibas

Giuseppe Romaniello | comitato scientifico del progetto

Fabiola Tortorelli e Angela Salvatore | Comune di

Avigliano

ore 16.30 | Sala Consiliare Comunale

G.O.L. GIOVANE ORCHESTRA LUCANA

in concerto

diretta da Ettore Fioravanti

ospite Andrea Andreoli

ore 19:30 | Chiostro Comunale

Saluti Conclusivi

Giuseppe Mecca | Sindaco di Avigliano

PENTOLE E SASSOFONI. La Banda Sonora tra musica e vita quotidiana

diretta da Cesare Pastanella

aiuto direttore Rino Locantore

More info: Onyx Jazz Club – via Collodi n. 2 Matera; tel. 331 4711589

info@onyxjazzclub.it; www.onyxjazzclub.com

FACEBOOK: Onyx Jazz Club Matera – INSTAGRAM: @onyxjazzclub

Ufficio stampa: Emilio Paolo Oliva

Identità visiva e progetto grafico a cura di Luca Favia

