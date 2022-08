Somebody to Love con i Queen… Cava del Sole tutto cuore e sinfonia

Quel ” …E ricordatevi che c’è sempre qualcuno da amare” sulle note, la parole di ” Somebody to love” scritta e interpretata dal grande Freddie Mercury ha infiammato i tanti fans, giunti anche da fuori Matera, per assistere alla Cava del Sole, al concerto ” Queen at the Opera” per il Phoenix Tour 2022. E il brano di chiusura, dopo due ore e mezzo di concerto, ha conciliato e non poco con la grande musica, tenendo dentro e con ottimi arrangiamenti la sinfonia della grande musica operistica e sinfonica e il rock come seppero fare con ”Barcelona” e in uno splendido duetto tra Freddie e Montserrat Caballè. Un trionfo ripetuto alla Cava del Sole con tanta professionalità, vena interpretativa, movenze e alcune irruzioni di cantanti e musicisti tra il pubblico. Come ai tempi della ”regina” tra le regine…



E la cosa ha sorpreso piacevolmente, con una sapiente regia teatrale e gli arrangiamenti dell’orchestra che hanno esaltato le interpretazioni di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi , la santermana Luana Fraccalvieri e il soprano dalla voce possente Giada Sabellico che hanno spaziato nel vasto repertorio della band inglese con brani di successo come We are the champions, Bohemian rhapsody, We will rock you, The show must go on, Radio ga ga, A kind of magic, Under pressure, Another one bites the dust e tanti altri che saranno riproposti in scaletta anche per il 2023, con una formula riuscita , nata da un’idea di Simone Scorcelletti, prodotto da Duncan Eventi. Naturalmente li attendiamo per un bis in Cava del Sole… Sono ”superlativi” hanno commentato i fans con la mano sul cuore per Somebody to love’ . Fuori lungo la statale 7 qualcuno ha intonato ” Your are the champion”…verso il successo, in una notte stellata per un omaggio senza tempo ai Queen.