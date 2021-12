Ultimo appuntamento per il 2021 per la stagione concertistica dei Solisti Lucani che si conclude con un ospite speciale, artista di fama internazionale: il violoncellista Enrico Bronzi.

Il 29 dicembre ore 20:00, presso Palazzo Viceconte a Matera, il M° Bronzi suonerà con i Solisti Lucani in qualità di solista e direttore d’orchestra.

Eseguiranno un programma complesso e interessante, così articolato:

Ghedini: Musica Concertante per vlc e orchestra d’archi

Cascioli: Concerto per vlc e orchestra d’archi

Puccini: Crisantemi

Rota: Concerto per archi

Il M° Bronzi, solista di grande esperienza che ha calcato i più noti teatri, collaborando con grandi artisti e complessi cameristici, attualmente professore all’Universität Mozarteum di Salisburgo, terrà un corso di perfezionamento di violoncello dal 27 al 29 dicembre presso il Palazzo Viceconte, aperto a tutti gli studenti ed i giovani musicisti, che rappresenta un’importante occasione di alta formazione artistica nella nostra città. Sarà possibile per tutti, previa iscrizione, assistere al corso anche come uditori.

E mentre è già in corso la programmazione degli eventi per l’anno 2022, l’associazione Matè, quest’anno riconosciuta anche dal Mibact, si appresta a concludere la Stagione Concertistica 2021, che, ricordiamo, ha avuto la prestigiosa Direzione Artistica del Primo Violino della Scala di Milano, Laura Marzadori, la quale ha conferito ulteriore prestigio ed importanza, coinvolgendo artisti di fama internazionale, con l’intento di offrire occasioni di crescita e apertura culturale per la Città dei Sassi e di sostenere realtà di giovani professionisti del Territorio, come i nostri Solisti Lucani.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso Palazzo Viceconte in via San Potito 7, a Matera, oppure contattando l’Ass. Matè via mail: mate.solistilucani@gmail.com o telefonicamente al 3285410166.