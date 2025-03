Solidarietà e tanta attenzione per i soci dell’Unms

A ribadirlo nel corso del seminario formativo sul tema “La medicina legale e le relative tutele previste per gli operatori dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso” il presidente dell’ Unione nazionale mutilati per servizio Michele Grieco della provincia di Matera e quanti hanno contribuito a trattare una materia dai tanti spunti di riflessione, ma anche di aspettative da parte dei soci e di quanti dovessero trovarsi in condizioni di disabilità. L’Unms è un Ente Morale presente su tutto il territorio nazionale, con Consigli regionali e Sedi provinciali in ogni capoluogo e Sottosezioni in varie città.



L’Associazione tutela tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile.

Sono dunque soci i Carabinieri, i militari delle FF.AA., gli Agenti della Polizia di Stato, militari della Guardia di Finanza, gli Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, i Magistrati e tutti i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione; fanno parte dell’Unione anche i superstiti e tutti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della categoria (soci benemeriti e simpatizzanti).



Il preminente scopo istituzionale dell’ Unione, che rappresenta oltre 300.000 invalidi per servizio, è quello di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per servizio o dei familiari dei caduti nei durante l’adempimento del proprio dovere.