Paglietta, sigarone Avana, occhiali scuri, al volante di una oldsmobile anni 50 sul lungomare di Cuba come un plaiboy per rimorchiare avvenenti e abbronzate ragazze. Ma per Attilio Troiano , voce creativa del famoso e coinvolgente gruppo bernaldese dei Krikka Reggae, il triste risveglio alla guida di un furgone sulle strade delle nostre parti dove incrocia solo racchie, ” Ramere” come si dice a “V’rnald” e in altri centri del Materano. E così, come accade da oltre un mese a causa del covid 19, con gli accompagnamenti da casa di Dino Dibiase chitarra e Aris Volpe percussionista…parte la nota canzone caraibica che nel testo diventa ”Quand Ramere”, quante racchie …https://www.facebook.com/1122338969/posts/10217464788547936/?d=n

E sciam. e via, con Dino che vede solo ramere. E se vuole ‘na femmna call (calda, dal sangue caliente) la trova solo a V’rnall…, sui ritmi del gioioso una puntata a Montescaglioso, ma se vuole andare sul sicuro al Maggio di Accetturo…per esigenze di rima. Al top in Valbasento.: ” Ma se vuo’ a megghia e t’addrizz si trova tra Marconia e Pstizz” e per la ragazza più bella si deve andare fino a Rotondella. Per la donna più vera il posto giusto è Matera, e quella più preziosa dell’oro fino a Policoro, ma occhio… passando Terzo Cavone. Ritornelli d’obbligo con Quand Ramer, con i ritmi di tropicali passando per Pomarico, Miglionico, Salandra, Ferrrandina, Craco, Irsina e Montalbano, un pezzo di mondo cosi bello,ma il povero Dino non trova l’anima gemella. E l’amara constatazione si fa certezza ovunque vada, con la scontata fregatura: ” Do’ voch voch…Quand ramer…c’è fr’gatur” e Scampo non c’è… Andrà meglio quando sarà passata la Quaresima-quarantena del virus a Corona. Già come la Venere nera della disco music , prodotta dall’immarcescibile Claudio Cecchetto con famosi brani come ”Baby Baby” o ”Get up and Boogie” . Dino nel post sulla pagina facebook ha scritto W Le Donne e non è escluso che rispolveri qualche altro motivo per un omaggio musicale. A meno che non decida di scherzare al maschile anche sui racchi, per una questione di pari opportunità o disparità. Ma si sa, per dirla con Pino Daniele ” Ogne ‘scarrafon è bbell a mamma soja”.

IL POST SULLA PAGINA FB

Dino Dibiase Krikka

13 h ·

DONNE della Basilicata come nel resto d’Italia tutte belle.. però il personaggio del testo ha la sfortuna di incontrarle tutte racchie. Da noi a Bernalda la (racchia) in dialetto la chiamiamo RAMER..sperando di portare un po’ di allegria nelle vostre case, vi presentiamo, liberamente ispirata, la versione bernaldese di (Guantanamera) QUAND RAMER buon ascolto e viva le DONNE

By Dino Dibiase Krikka..#Attilio Troiano..#Volpe Aris