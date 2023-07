Sogno di una notte…a quel Paese. Con 5 numeri da giocare!

Se non provate non potete dire di essere sfortunati…perchè le date di venerdi di agosto, 4-11-18-25, e del 1 settembre, sono una occasione davvero ghiotta per giocare quei numeri al Lotto sulla ruota di Colobraro che si può tranquillamente accostare ai semiassi di Bari e Napoli o a tutte le altre. E se vincete ricordatevi di Comune , Pro Loco e dei ragazzi del luogo che ogni anno vi attendono per un Sogno legato alla Magia anche da una & commerciale. Siamo nel luogo giusto ormai da 13 edizione quando il giovane sindaco Andrea Bernardo sfidò la sorte, coinvolgendo un po’ tutti, utilizzano anche la protezione di un abitino portentoso. Niente commenti e gesti da luogo comune il numero 13 porta bene anche di venerdì, con il percorso spettacolo che vi aspetta. E c’è u’ munacidd, quel ”monachicchio che porta fortuna…Basta tirargli il cappello e sarete ricoperti da ”sogni” d’oro. Come ? Colobraro vi aspetta con la consueta accoglienza , con nuove scene, nuovi attori e qualche sorpresa e passate parola.