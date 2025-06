“Sogni d’arte” in mostra a Matera le opere di Pietro Paolo Tarasco

Sarà inaugurata sabato 14 giugno 2025 alle ore 19 nel Palazzo Malvezzi a Matera, la mostra di pittura e di incisioni dell’artista Pietro Paolo Tarasco dal titolo “Sogni d’arte”.

L’esposizione, organizzata dal Circolo culturale La Scaletta in collaborazione con la Provincia di Matera, il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Matera ed il sostegno dei volontari Open culture 2019, Nuzzaci Strade e Unipol, è il primo atto del programma dell’edizione 2025 del Piccolo Festival delle Arti, curato dallo storico dell’arte e direttore artistico dell’iniziativa Edoardo Delle Donne, che sarà illustrato nel dettaglio nei prossimi giorni.

All’inaugurazione sarà presente il poeta Eugenio De Signoribus (autore del recente volume Ceneri germogli ceneri, edito nella Collezione Lo Specchio – I poeti del nostro tempo, Mondadori). Alcune sue liriche saranno lette, nel corso della serata, da Patrizia Minardi della compagnia MétaTeatro con l’accompagnamento musicale della maestra d’arpa Linda Contini.

“L’importante nell’arte – spiega Edoardo Delle Donne – non è il lato puramente estetico ma la creazione del mito, di uno spazio e di un tempo che trascendono il quotidiano, pur utilizzando il quotidiano. La straordinaria abilità di tessitore rende Pietro Paolo Tarasco da Matera, epico tra gli artisti della descrizione. La sua attenzione per dettagli apparentemente irrilevanti è ricerca di una minuziosità che non ingabbia, poiché sulla sua tela bianca egli crea con frequenza e rigore, similitudine ed allegorie il cui fine è quello di sollecitare chi guarda a tracciare insieme a lui linee immaginarie che leghino tra loro mondi apparentemente distanti e non comunicanti. È un suo tratto distintivo: l’uso delle allegorie come ponte tra visibile e invisibile”.

“Il Circolo La Scaletta – sottolinea il Presidente, Francesco Paolo Di Pede – è sempre impegnato nella valorizzazione del lavoro e dell’opera di artisti materani che si distinguono per il loro talento. Pietro Tarasco è un pittore già affermato di cui abbiamo fortemente voluto condividere l’estro e la creatività attraverso una mostra molto bella che sicuramente incontrerà il favore dei visitatori. L’esposizione apre di fatto la quarta edizione del Piccolo Festival delle Arti che avrà come tema il “Sogno”, si articolerà in tre serate di musica, arte, teatro e che nei prossimi giorni presenteremo nel dettaglio”.

In occasione dell’esposizione sarà presentato anche il catalogo della mostra “Sogni d’Arte” (Edizioni Giannatelli di Matera) a cura di Edoardo Delle Donne. Le immagini delle opere esposte sono accompagnate da versi e note di Eugenio De Signoribus e da una lettera di Giulia Napoleone.

Note sull’artista

Pietro Paolo Tarasco, è nato il 29 Giugno 1956 a Matera. Inizia a dipingere nel 1974 e nel 1976, incide le prime matrici calcografiche presso la Scuola Libera di Grafica La Scaletta; con la fondamentale guida dei maestri Guido Strazza, Giulia Napoleone e Peter Willburger. Dello stesso anno è il suo primo viaggio all’estero e ne seguiranno altri in tutta Europa, attratto dal fascino e dalla magia delle città esotiche come Praga e soprattutto dai paesaggi, dai boschi, dagli alberi che diventeranno elementi fondamentali nelle sue opere. La poesia è essenziale per il suo percorso creativo. Dal 1980 realizza opere ispirate a testi letterari di scrittori italiani del Novecento (L. Sinisgalli, G. Caproni, M. Luzi, C. Pavese, F. Tozzi, E. De Signoribus, G. Neri, A. Lolini, G. Ghiandoni, D. Menicanti, L. Sciascia, R. Scotellaro, Evelina De Signoribus, M. Modesti, F. Grimaldi, G. Trinci, M. Morasso); numerosissime le edizioni d’arte pubblicate. A partire dal 1987 realizza ex libris per bibliofili, prestigiose biblioteche e istituzioni pubbliche, concentrando le sue tematiche anche nel piccolo formato della grafica. Nel 1990 (dopo aver avuto modo di leggere tutte le poesie di Mario Luzi) conosce il Poeta il quale resta affascinato dalla sua arte e dalla sua tecnica; tra i due si instaura una profonda amicizia protratta fino alla scomparsa del Maestro e che culmina in due libri d’arte, ambedue criticamente prefati da Marco Marchi: rami foglie radici, 1990 e Matera, 2005. Nel 2019 viene pubblicato il volume d’arte Mario Luzi – Pietro Paolo Tarasco Le umili meraviglie che, come scrive nella nota introduttiva l’editore Paolo Andrea Mettel, è una sorta di summa di quell’indimenticabile amicizia. Anche l’incontro con il poeta Eugenio De Signoribus risale ai primissimi anni ’90 e dalla loro amicizia, nascono numerose collaborazioni tra cui, dal 2023, una collana di libricini d’arte Soglie. Numerose le mostre personali in Italia (Bari, Altamura, Ascoli Piceno, Grottammare); Svizzera (Friburgo); Danimarca (Frederikshavn); Polonia (Ostrow Wielkopolski, Breslavia, Antonin, Kalisz, Varsavia, Slawno, Slupsk). Dal 1984 partecipa a Esposizioni di Grafica in varie parti del mondo (tra le quali: Belgio, Cina, Giappone, Grecia, Italia, Jugoslavia, Lituania, Malesia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Svezia, Svizzera, Turchia). Verrà costantemente premiato; tra i più recenti: nel 2016 il Primo Premio alla Biennale Internazionale di Ostrow Wielkopolski (Polonia), nel 2018 il Primo Premio Santa Croce, Santa Croce Sull’Arno (Italia) e nel 2023 il Premio Speciale del Sindaco di Malbork alla Biennale Internazionale di Malbork (Polonia). La sua produzione artistica figura nelle collezioni di biblioteche e musei italiani e stranieri. Vasta la bibliografia critica.