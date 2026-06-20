Soffi d’avorio sulle note del successo

Hanno dimostrato di avere stoffa, passione, affiatamento e tanta simpatia, sottolineata dagli applausi sinceri di amici e paranti, le tre ragazze del trio composto da due flauti e pianoforte, che si sono esibite nella sala ”Nino Rota” del Conservatorio ”E.R. Dunii” di Matera https://giornalemio.it/eventi/il-trio-tre-soffi-davorio-alla-sala-rota-del-conservatorio-e-r-duni/. Alessia Mastroberti e Arianna Mastroberti al flauto e Paola Di Lecce al pianoforte hanno eseguito il variegato e piacevole programma di F. Doppler ( andante e rondò), F. Kulhau (trio op.119 allegro moderato, adagio patetico e rondò-allegro), di F e K Doppler (fantasia su temi de Il Rigoletto op.38) e Schocker (tree dances, Easy Goung, Moody e Coffee nerves). Un’ora buona di concerto con piccole pause e una intesa perfetta che ha reso piacevole esibizione e ascolto. E martedì 23 giugno il bis a Gravina. Ma non è finito il trio soffio d’avorio in tournèe…

