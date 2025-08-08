Società Mutuo soccorso in festa a Montalbano jonico

E’ la festa del socio , giunta alla XXXI edizione, scritta rigorosamente a numeri romani come è nel solco della tradizione e della cultura del presidente Rocco Tauro, per un patto di solidarietà, di ‘’mutuo soccorso’’ che è tanta parte di una Italia che non si voltava dall’altra parte per aiutare quanti erano in difficoltà o erano rimasti indietro. Lavoro, sanità, indigenza trovavano e trovano, per quanto possibile, nelle società di mutuo soccorso un momento e un luogo dove guardarsi negli occhi e passare dalle parole ai fatti per dire ‘’diamoci, diamogli una mano’’. La festa del socio di sabato 9 agosto a Montalbano jonico è anche questo. Un messaggio preciso a quanti ci governano, il colore politico conta poco, e vanno avanti con slogan, ipocrisie, comportamenti servizi che dimentica quella Italia che soffre sempre di più e vede andar via il suo futuro, i giovani. Il Soms, per la cronaca, premierà i meritevoli che si sono distinti a scuola.



Sabato 9 agosto celebrazione della XXXI° edizione della Festa del Socio della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Montalbano Jonico.

Sodalizio plurisecolare costituito il 1* luglio 1880 da un gruppo di cittadini operanti nei vari campi dell’agire umano per affrontare meglio le esigenze della vita quotidiana di allora.

Periodo in cui non vi era ancora né la sanità pubblica, né gli aiuti in campo sociale né sportelli bancari, ma il tutto affidato alla generosità di chi più poteva. E le SOMS in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, furono la risposta di aiuto reciproco tra le persone.

La serata si svolgerà nella via più importante della città: il suggestivo Corso Carlo Alberto proprio di fronte allo storico Sodalizio.

Durante la manifestazione verrà consegnata la Targa Riconoscimento, premio che viene dato annualmente, appunto da trentuno anni, ai cittadini illustri montalbanesi che con il loro proficuo operare portano in alto il nome della propria città.

Quest’anno il Direttivo Soms ha deciso di assegnarla al dottor professore Antonio Malvasi, accademico universitario, medico ginecologo, che con i suoi eccelsi studi ha raggiunto le più alte vette nel campo della moderna medicina. Conosciuto ed apprezzato sia a livello nazionale che internazionale. Sempre in giro per il mondo ad illustrare i suoi fecondi studi e ricerche.

Verranno altresì omaggiato di una pergamena i diplomati che hanno ottenuto la votazione 100/100, come segno di attenzione per il loro impegno, ed augurio a fare sempre meglio negli studi come nella vita.

