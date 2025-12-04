“Silenzio Parlano i Cocci – In mostra un omaggio alla Città dei Sassi”

“Silenzio Parlano i Cocci – Omaggio alla Città dei Sassi”
Casa Cava, Matera – Domenica 7 dicembre 2025, ore 18:00, prevista l’inaugurazione della mostra “Silenzio Parlano i Cocci – Omaggio alla Città dei Sassi”, personale dell’artista Giulio Lorubbio, conosciuto come L’Artista Cocciuto.
Il vernissage si terrà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 18:00 negli spazi di Casa Cava a Matera.
La serata sarà presentata dall’antropologa Teresa Lazetera e vedrà la partecipazione di ospiti e rappresentanti delle istituzioni.
Al termine dell’incontro è previsto un buffet di benvenuto.
L’artista
Nato a Montalbano Jonico il 16 marzo 1949 e residente a Sciacca, Giulio Lorubbio, in arte Lulò, raccoglie umili frammenti di cocci levigati dal tempo, dal mare e dal vento, trasformandoli in opere vibranti e poetiche.
La sua arte nasce dal silenzio — un silenzio che parla attraverso colori, materiali e forme capaci di evocare emozioni profonde. Con sensibilità tenace e visione autentica, Lulò restituisce nuova vita a ciò che è stato dimenticato, incastonando questi “poveri cocci” in composizioni originali che richiamano paesaggi, memorie e simboli delle nostre terre.
La mostra
L’esposizione costituisce un omaggio speciale alla Città dei Sassi, luogo in cui le opere dell’artista trovano un’eco naturale e potente.
Per tutta la durata della mostra Lulò sarà presente a Casa Cava, a disposizione del pubblico per dialogare e condividere il proprio percorso creativo.
Date e orari
La mostra sarà visitabile dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 con i seguenti orari:
10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00.
Informazioni utili
• Mostra: Silenzio Parlano i Cocci – Omaggio alla Città dei Sassi
• Artista: Giulio Lorubbio (Lulò)
• Date: 6 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
• Inaugurazione: Domenica 7 dicembre 2025, ore 18:00
• Luogo: Casa Cava, Via San Pietro Barisano 47 – Matera
• Telefono: 0835 336733
