“Silenzio Parlano i Cocci – In mostra un omaggio alla Città dei Sassi”

“Silenzio Parlano i Cocci – Omaggio alla Città dei Sassi”

Casa Cava, Matera – Domenica 7 dicembre 2025, ore 18:00, prevista l’inaugurazione della mostra “Silenzio Parlano i Cocci – Omaggio alla Città dei Sassi”, personale dell’artista Giulio Lorubbio, conosciuto come L’Artista Cocciuto.

Il vernissage si terrà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 18:00 negli spazi di Casa Cava a Matera.

La serata sarà presentata dall’antropologa Teresa Lazetera e vedrà la partecipazione di ospiti e rappresentanti delle istituzioni.

Al termine dell’incontro è previsto un buffet di benvenuto.

L’artista

Nato a Montalbano Jonico il 16 marzo 1949 e residente a Sciacca, Giulio Lorubbio, in arte Lulò, raccoglie umili frammenti di cocci levigati dal tempo, dal mare e dal vento, trasformandoli in opere vibranti e poetiche.

La sua arte nasce dal silenzio — un silenzio che parla attraverso colori, materiali e forme capaci di evocare emozioni profonde. Con sensibilità tenace e visione autentica, Lulò restituisce nuova vita a ciò che è stato dimenticato, incastonando questi “poveri cocci” in composizioni originali che richiamano paesaggi, memorie e simboli delle nostre terre.

La mostra

L’esposizione costituisce un omaggio speciale alla Città dei Sassi, luogo in cui le opere dell’artista trovano un’eco naturale e potente.

Per tutta la durata della mostra Lulò sarà presente a Casa Cava, a disposizione del pubblico per dialogare e condividere il proprio percorso creativo.

Date e orari

La mostra sarà visitabile dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 con i seguenti orari:

10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00.

Informazioni utili

• Mostra: Silenzio Parlano i Cocci – Omaggio alla Città dei Sassi

• Artista: Giulio Lorubbio (Lulò)

• Date: 6 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

• Inaugurazione: Domenica 7 dicembre 2025, ore 18:00

• Luogo: Casa Cava, Via San Pietro Barisano 47 – Matera

• Telefono: 0835 336733