HomeEventiSicurezza è Vita. Ferrandina Per non dimenticare. Ma se non si interviene...
Eventi

Sicurezza è Vita. Ferrandina Per non dimenticare. Ma se non si interviene sulle cause…

Franco Martina
Di Franco Martina

…siamo punto e daccapo, parlando spesso a vuoto della cultura della prevenzione che riportiamo ogni qualvolta si verifica un incidente sul lavoro, a volte mortale come è accaduto a Ferrandina dove si è tenuto venerdì 19 un evento sul tema, riportato nella nota che segue. E le cause sono alla base della prevenzione, aldilà della rinnovata richiesta di potenziamento del personale degli organismi ispettivi, di controlli, sanzioni e via elencando. Nulla sulle condizioni di lavoro, per esempio, e lo diciamo in senso lato, di quanti sono costretti ad attività aggiuntive, tra subappalto, precariato, perché in pensione o per altro,senza dimenticare i migranti. E qui è il brodo di cultura che nel Belpaese continua a essere torbido. Dal Governo nessun segnale di inversione di tendenza, in presenza di un continuo stillicidio di vittime e infortuni. Ripartiamo da qui. E ognuno si assuma le proprie responsabilità..

IL COMUNICATO STAMPA
“Sicurezza è Vita – Ferrandina 2026”: grande partecipazione per l’evento dedicato alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro”
Si è tenuta ieri a Ferrandina la manifestazione “Sicurezza è Vita – Ferrandina 2026”, iniziativa voluta da Tiziana Pirretti e dedicata alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’iniziativa, ospitata nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina, ha riunito istituzioni, scuola, professionisti, organizzazioni sindacali, associazioni e cittadini, confermandosi come un momento di confronto sui temi della tutela della vita e della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Hanno portato i saluti istituzionali il Sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti, il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata Marcello Pittella, la consigliera provinciale di Matera Maria Teresa Camardella e il Dirigente dell’IIS “Bernalda-Ferrandina” Giosuè Ferruzzi.
È stata ribadita la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione attraverso la formazione, il potenziamento dei controlli, maggiori investimenti in sicurezza e un impegno costante sul piano educativo rivolto alle nuove generazioni.
Particolarmente significativo il momento delle testimonianze con la partecipazione della famiglia Cirelli e di Tiziana Pirretti, che ha dichiarato:
“Per dare voce a chi non c’è più e trasformare il dolore in consapevolezza e responsabilità collettiva. Le persone non sono numeri, ma vite che meritano rispetto e tutela. Serve rafforzare la cultura della sicurezza e il rispetto rigoroso delle norme, perché nessuna famiglia debba vivere simili tragedie. Da questa giornata chiediamo un impegno concreto affinché la tutela della vita diventi una priorità quotidiana e condivisa.”
Durante l’iniziativa Tiziana Pirretti ha consegnato tre documenti di proposta istituzionale indirizzati al Comune di Ferrandina, alla Provincia di Matera e alla Regione Basilicata, volti al rafforzamento delle politiche di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le proposte riguardano il potenziamento dei controlli nei cantieri e negli appalti pubblici, l’introduzione di clausole sociali e sistemi premiali per le imprese più attente alla sicurezza, il rafforzamento della formazione e delle attività nelle scuole, l’istituzione di tavoli permanenti di confronto tra istituzioni e parti sociali, la creazione di strumenti di monitoraggio degli infortuni e dei rischi e il potenziamento dei servizi di prevenzione insieme all’Osservatorio regionale sugli infortuni.
Nel corso del programma si sono alternati gli interventi dello psicologo Rino Finamore, dell’avvocato Angela Indolfi e dell’ingegnere Maria Monte, che hanno approfondito i diversi aspetti umani, giuridici e tecnici legati alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Hanno inoltre preso la parola Nicola Morea e Tiziana Silletti, insieme a Fabio Amendolara e Rosario Gigliotti, richiamando il valore della memoria, dell’informazione e del ruolo delle istituzioni nella tutela dei lavoratori.

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL Basilicata hanno evidenziato la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione per ridurre il numero degli incidenti sul lavoro, mentre gli studenti dell’IIS “Bernalda-Ferrandina” hanno partecipato a un momento di riflessione dedicato alla diffusione della cultura della sicurezza tra le nuove generazioni.
La manifestazione è stata coordinata dalla giornalista Cristina Longo.
Un momento particolarmente significativo è stato dedicato ai Krikka Reggae, che hanno presentato il brano “Non può finire così”, opera musicale dedicata alla memoria degli incidenti sul lavoro.
La giornata si è conclusa con un messaggio condiviso che ha sottolineato come la sicurezza sul lavoro debba essere una priorità stabile e concreta, da perseguire attraverso prevenzione, formazione e responsabilità collettiva, affinché la memoria si traduca in impegno quotidiano.

Articolo precedente
Montescaglioso (MT) – Circolo PD su destinazione locali dell’ex Distretto sanitario.
Articolo successivo
Le perplessità della CGIL sul nuovo Piano sociosanitario. Serve riorganizzare intero sistema sanitario regionale.
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti