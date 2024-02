“Sicurezza delle cure e responsabilità medica” in un convegno a Matera

A Matera il 24 febbraio (alle 8:30 presso l’Auditorium “G. Moscati” del Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie”) si svolgerà un focus sull’applicazione della legge Gelli-Bianco (Legge 8 marzo 2017 n. 24 che reca “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) nel convegno “Equità e trasparenza nell’applicazione della L.24/2017, gli scenari futuri”. Un evento organizzato dall’Ordine dei Medici di Matera e Potenza con la segreteria scientifica dei Dott.ri Aldo Di Fazio, Gerardo Pio Bellettieri e Mauro Ciavarella. In una nota pubblicata per l’occasione si legge che: “In una fase delicatissima per l’approvazione dello scudo penale per i medici – previsto nell’ambito del Milleproroghe attualmente in discussione in Parlamento – è organizzato il Convegno, patrocinato dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e delle Scienze Forensi e Criminalistiche, sull’applicazione e l’applicabilità della legge 24/2017 in tutti le sue declinazioni. L’evento, che ha ricevuto anche il patrocinio di COMLAS, INSH, Accademia Appulo Lucana di Medicina Legale, sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di applicazione della Gelli-Bianco e sui possibili scenari futuri introdotti dalla lettura magistrale del Consigliere Adelchi d’Ippolito, Presidente dell’omonima commissione, istituita lo scorso 28 marzo 2023, per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica. Tra i prestigiosi nomi presenti anche il professore Francesco Introna, presidente SIMLA e Ordinario di Medicina Legale all’Università Aldo Moro di Bari che spiega: “La legge Gelli Bianco in questo momento è nel limbo. Dobbiamo attendere la pubblicazione del decreto Milleproroghe, all’interno del quale dovrebbe essere incluso lo scudo penale, per comprendere se il medico risponderà soltanto per colpa grave e per ipotesi di imperizia, imprudenza, negligenza o soltanto per imperizia, così come era stato definito dalle sentenze della Corte di Cassazione in precedenza. È estremamente importante però riuscire a definire cosa debba intendersi per colpa grave, perché si continua a parlare di questa fantomatica colpa grave senza avere una precisa delimitazione dei paletti di riferimento”. I lavori ripercorreranno i quasi sei anni che ci hanno preceduto dal momento dell’introduzione della legge Gelli ed avranno quale leitmotiv l’equità e trasparenza, temi tanto necessari quanto indispensabili per la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale. Secondo la falsariga dell’iter legislativo, ad aprire i lavori della prima sessione sarà il contributo del Dott. Federico Gelli primo relatore dell’omonima legge, alla camera dei deputati. A seguire verranno le letture retrospettive in chiave medico-legale del Prof. Vittorio Fineschi ed il punto di vista del giudice Dott. Gaetano Catalani. La Prof.ssa Paola Frati interverrà riportando la teoria dei “sistemi no fault” riguardo i possibili scenari futuri del contenzioso. Il Prof. Alessandro Dell’Erba tratterà dello stato dell’arte della Gestione del Rischio Sanitario alla luce della Legge 24/2017.

