Siamo meridionali…C’è posto nella Casa di frontiera al Teatro Mercadante

Tra dossi, paradossi, condizioni secessioniste, pseudofederaliste e con una identità meridionale da difendere, insieme al pane e ai riti del Natale e della Settimana Santa è inevitabile che il Belpaese sia quello che è sempre stato: una Italia fatta con la forza (annessione allo Stato sardo piemontese) come ha dimostrato la repressione del brigantaggio e alla sottrazione e sfruttamento di risorse che continua a vantaggio del Nord, ma che occorre ancora fare gli italiani. Tutto vero. La pièce ” Casa di frontiera” di Gianfelice Imparato, in prima assoluta sabato 28 marzo e domenica 29 marzo al teatro Mercadante di Altamura ne è la conferma. Sul palco Con Silvano Picerno, Giorgio Zuccaro, Francesco Venturo, Elisabetta Rubini, per la regia di Silvano Picerno, direttore di scena Tonia Clemente.

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SINOSSI

In un futuro indefinito, l’Italia è stata divisa in due. Dopo la secessione tutti i Meridionali residenti al Nord, che non sono riusciti a rimpatriare, sono stati confinati in centri molto simili alle riserve degli Indiani d’America; in una di queste case, al confine col territorio padano, vivono i protagonisti della nostra storia: Bernardino e sua sorella Concetta. Bernardino desidera fortemente diventare a tutti gli effetti cittadino del Nord e, inseguendo questo sogno, ha persino modificato illecitamente il proprio cognome, in modo da poter vantare una fantomatica discendenza tedesca. Al contrario Concetta, spalleggiata dal proprio fidanzato Vito, sudista “irriducibile”, continua a condurre una vita caratterizzata da abitudini e ritmi prettamente meridionali, facendo continuamente impazzire di rabbia Bernardino. A complicare ulteriormente la situazione, la presenza costante sia di Olga, l’assistente sociale, con il compito di preparare i fratelli al difficile esame di ammissione al Nord, sia della dirimpettaia nordista col suo fastidioso figlioletto.

In questo paradossale contesto si svolgono le esilaranti vicende di questa commedia che, pur trattando temi politici, non si discosta mai dalla narrazione fantastica, regalando momenti di comicità travolgente con spunti di riflessione su problemi sociali alquanto spinosi e tristemente attuali, nonostante il testo sia stato scritto da Gianfelice Imparato più di 30 anni fa.