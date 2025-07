Si chiude stasera il Marateale con il cast de “I Cesaroni”, Arisa , Rocco Papaleo, Neri Marcorè e Micaela Ramazzotti

Sesta e ultima giornata per la Marateale 2025 in corso all’Hotel Santavenere di Maratea. La serata si aprirà con la premiazione dei vincitori dei concorsi Marateale in Green e Myllennium Award. Seguirà lo spazio Frecciarossa, con la partecipazione della responsabile Accordi Commerciali e Servizi Ancillari Antonella Graziano. Tra le interviste e premiazioni della serata figurano: Monica Setta, Maria Teresa Sempreviva (prefetto), Thony, Angelica Amodei, Sveva Mariani, e il cast della popolare serie “I Cesaroni”. Protagonisti anche Sofia Milos, Peppone Calabrese, Neri Marcorè, Micaela Ramazzotti, con una intervista doppia a Rocco Papaleo e Arisa, per celebrare il legame tra arte e territorio. A chiudere il festival, la proiezione in anteprima nazionale del film “Brother Versus Brother”, alla presenza del regista Ari Gold. La serata di ieri si è aperta con la premiazione del vincitore del concorso Marateale in school, spazio dedicato alla creatività e all’impegno dei giovani studenti. A seguire, la premiazione di Yvonne Sciò, attrice e regista, della giornalista Roberta Floris, volto del TG5, a cui è andato anche il premio “Nino Postiglione” per la comunicazione . A seguire gli omaggi a Giampaolo Morelli e Alessandro Siani, entrambi protagonisti amati dal pubblico cinematografico e televisivo. Inoltre celebrato Michael Gracey, regista di fama internazionale noto per The Greatest Showman, che ha ricevuto un premio speciale prima della proiezione in anteprima nazionale del film Better Man, dedicato alla vita e alla carriera di Robbie Williams.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.