“Si amo” Palestina il 7 ottobre a masseria Jesce

Iniziativa interessante quella segnalateci dalla dinamica Paola Saraceno, che ci segnala e gira un invito per

martedi’ 7 ottobre di MEWE impresa socioculturale e ass. LO SCRIGNO di Pandora per un pomeriggio/sera speciale a Murgia Timone, presso la Masseria Jesce al limite tra i territori tra Matera, Gravina, Altamura. Nel programma, come da locandina, tanta cultura, musica e un bicchiere di quello buono per brindare a una pace, attesa aldilà e aldiquà del Mediterraneo.

