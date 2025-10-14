Sì alla vita ”insieme” e con una grande alleanza sociale

Don Michele Larocca è tra quelli che ci mette fede, cuore e faccia per costruire ponti di collaborazione tra fasce diverse della popolazione materana , che vanno oltre la parrocchia dell”Addolorata del rione Serra Venerdi. Così una rappresentazione, un recital si trasformano in un momento partecipato, di testimonianza che ”insieme” si può crescere e cambiare, aiutandosi l’un l’altro. Lo spettacolo (termine riduttivo per don Michele) ‘Il Sì alla Vita: sui Sentieri della Speranza” in programma il 22 ottobre al Palazzetto dello sport del rione Lanera è un altro momento di questo percorso, che sarà presentato giovedì 16 ottobre nel corso di una conferenza stampa.



CONFERENZA STAMPA

Presentazione dello spettacolo “Il Sì alla Vita”: Sui sentieri della Speranza

Giovedì 16 ottobre alle ore 10 nel salone parrocchiale della Chiesa Maria SS Addolorata (rione Serra Venerdì), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione dello spettacolo “Il Sì alla Vita”: Sui sentieri della speranza, in programma il 22 ottobre a Matera, nel Palazzetto Lanera.

Organizzato dalla Commissione Cultura diocesana, l’ evento che celebra la bellezza dell’arte e la forza della speranza, vedrà la partecipazione di numerosi artisti materani che si esibiranno dal vivo, e saranno accompagnati dal Coro della Scuola di Musica Vissi d’Arte e dalla Polifonica Totus Tuus. Le performance musicali saranno arricchite dalle coreografie delle allieve della scuola “Centro Danza” diretta da Mary D’Alessio, e dalla giovane orchestra composta da ragazzi e bambini dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi”.

“Questo progetto non è solo uno spettacolo- spiega don Michele La Rocca- ma è una testimonianza concreta di come la collaborazione e le alleanze sociali possano piantare semi di speranza per le nuove generazioni. L’obiettivo è quello di mostrare come l’arte, nelle sue diverse sfumature, possa essere un mezzo per risvegliare in ognuno di noi il dono della fede, unire le persone e ispirare un futuro migliore, in un mondo che oggi più che mai ha bisogno di un forte segnale contro la discriminazione e l’isolamento”.

Interverranno: don Michele La Rocca, il sindaco di Matera Antonio Nicoletti e l’assessore alla Cultura Simona Orsi.