Sfida tra Scuole alberghiere a Matera per il 1° Memorial Francesco Testa

Per quanti lo hanno conosciuto Francesco ” Ciccio” Testa resta un esempio di professionalità e di altruismo. Lo ricordiamo sempre gioviale, dinamico e con tante iniziative in cantiere per i suoi ragazzi dell’Alberghiero”A.Turi” di Matera, che hanno lasciato in tanti la voglia di continuare quello che ha fatto con tanta passione. Testimone raccolto dall’ Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi ( A.M.I.R.A) Basilicata, che ha organizzato per il 2 marzo a Matera il “1° Memorial Francesco Testa” . Una competizione enogastronomica – come ha annunciato il fiduciario di sezione, Giuseppe Magno-che vedrà impegnate -davanti a una giuria tecnica- e scuole alberghiere della Basilicata e i paesi limitrofi in una gara per la preparazione di un cocktail aperitivo, un primo piatto al flambé con abbinamento vino del territorio. L’evento si terrà con inizio alle 8.30 presso la sede dell’Istituto Alberghiero, in Via Matarazzo.