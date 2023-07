Sfera Ebbasta ”…fa impazzire ” i fans al Sonic Park Matera

Tanti a dorso nudo, con l’abbronzatura presa fuori dai cancelli della Cava del Sole all’ombra di un ombrello o di un asciugamani, acqua, birra ma con una energia sorprendente per cantare e ballare a memoria tutti i brani che il rapper Sfera Ebbasta, idolo dei teen agers, ha presentato in sequenza per 75 minuti. Già i suoi concerti vanno avanti senza pausa e alla fine quel coro sui ritmi di ” Sfera, Sferaaa” e se ” non ci canti un altro pezzo, noi non ce ne andiamo” finiscono con l’ultimo brano in scaletta.E la serata ha infiammato e non poco i fans del Sonic park Matera, con il telefonino pronto a immortalere gesti, sequenze o a condividere via social con chi non c’era una emozione unica. Cosi ”Rockstar, Tran Tran,Cupido,Ricchi x sempre., XDVer (per davvero)Notti. ,Tesla, Sciroppo, Visiera a becco,Ciny Orange, Tik Tok RMX,Bang bang, Scopo, Bottiglie Privè,Piove, Alleluia, Mamma mia,Italiano” e altre a canzoni sono andate a memoria in un canto e un ballo ”corale” che ha coinvolto Sfera Ebbasta, il suo corpo di ballo (davvero in gamba) e una scenografia che ha fatto fuoco e fiamme ( e la ventata di calore si è sentita)con il pubblico che ha ballato su un tappeto di luci.



Quelle del telefonino , naturalmente,con le quali il lombardo ”Sfera Ebbasta” (Gionata Boschetti da Cinisello Balsamo) ha aperto uno squarcio sugli inizi di carriera. Era il l 2016, con “Notti ” fatte di sacrifici e poi di soddisfazioni ” ….Mi alzavo alle sei, tornavo alle due -recita il testo-Ho cambiato case, paesi, lavori Soldi puliti, poi sporchi, poi i video, gli ascolti,i biglietti dei treni, i concerti Le stanze di lusso in hotel Io che non ero nemmeno mai stato in hotel

Io che non ero mai uscito da un buco Ora sto sorvolando sulla Tour Eiffel

Tengo i miei piedi per terra Per avere la spinta giusta che mi porti su

Non faccio brutto, no non mi interessa Ho un’infanzia diversa da quella che hai tu

Lo faccio per chi già c’era quando sti soldi, fra, erano un problema

Ora sbocciamo, brindiamo, la vita sorride Ogni sera è il mio sabato sera

Qua non piove più, più, più…”



Un testo che è un invito ai giovanissimi a sognare e a fare la gavetta, perchè nessuno- tranne la buona stella- di regala nulla e poi saltando da un brano all’altro, scritto con Lazza, viene fuori quel ritmato ”toc-toc bussano alla porta (toc-toc)Tu hai la lingua lunga e la memoria corta (oh, no)Hai fatto una hit, falla un’altra volta (oh, no)Sennò qui poi la gente si scorda (oh, no)…” Beh gradevole con il dito di una mano che indica il cielo, il cuore o un momento che passa.

Ma ce n’è anche sulle situazioni di emarginazione delle tante periferie che contrassegnano le nostre città con BRNBQ ”…Bravi ragazzi nei brutti quartieri Fumano e parlano lingue diverse Però non ci parlano ai carabinieri Fanno le cose che è meglio non dire Fanno le cose che è meglio non fare…” Un bel messaggio, profondo,rivolto anche agli adulti visto che alla Cava del Sole ( Sfera ha parlato sempre di piazza) c’erano anche over che hanno accompagnato i figli. Siate Bravi ragazzi e coltivate i vostri sogni, al massimo. Talento e fortuna vanno stimolati. E Sfera Ebbasta ne è un esempio..aldilà del look, delle provocazioni e dei ” Ragaaaa….Ci siete? Ci mancherebbe.