Settimana finale del Matera Christmas Village per festeggiare la Befana

Ancora una settimana per chi volesse godere del Matera Christmas Village, iniziativa che sta animando Piazza Vittorio Veneto e che proseguirà fino a domenica 8 gennaio, con orario ininterrotto dalle ore 10 a mezzanotte, nella cornice perfetta della città dei Sassi. Ad attendere i visitatori c’è un ricco mercatino di prodotti tipici, artigianato e tante attività collaterali tra animazioni, musica e laboratori. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è realizzata dall’Associazione Italia Eventi, patrocinata dal Comune di Matera e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, in collaborazione con la Pro Loco Matera.

“Il periodo natalizio a Matera è stato magico ma non è ancora terminato” commenta il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo, “ci aspettano ancora giorni all’insegna del gusto e del divertimento assieme alla Befana, la quale ci accompagnerà fino alla fine delle festività. Andremo avanti fino a domenica sera, continuando a rallegrare una città straordinaria come Matera, la sua cittadinanza e i tanti turisti che sono accorsi per godersela durante le feste”.

Tanti ancora gli appuntamenti in programma adatti a tutta la famiglia. C’è attesa per la grande tombolata organizzata dal Gruppo Scouts AGESCI Matera 2, prevista per giovedì a partire dalle ore 16. Il giorno della Befana, invece, sarà segnato dai tornei di scacchi organizzato dall’Accademia Scacchista Materana Lapacciana.

Ecco in dettaglio quali saranno le attività in programma dal 5 all’8 gennaio, parallelamente all’area dei mercatini dedicati a tipicità ed artigianato locale e non:

Giovedì 5 gennaio

Ore 10 Nati per leggere – letture in famiglia con le famiglie e i bambini (0-6 anni)

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 La Befana accoglie i bambini con piccole dolcezze

Dalle 16 alle 20 Gruppo Scouts AGESCI Matera 2 con tombolata e intrattenimento musicale

Ore 18 Kalos Circo Mobile con Maori e lo Spettacolo Led Alchimist Continental

Venerdì 6 gennaio

Dalle 10 alle 13 Accademia Scacchista Materana Lapacciana presenta i Tornei di Scacchi

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 La Befana accoglie i bambini con piccole dolcezze

Ore 18 Artisti di Strada La Caposciuc di Matera

Sabato 7 gennaio

Mattina e Pomeriggio > Teatro dei burattini di antica tradizione di Giorgio Ferraiolo

Domenica 8 gennaio

Mattina e Pomeriggio > Teatro dei burattini di antica tradizione di Giorgio Ferraiolo