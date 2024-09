Settembre in concerto con Renga, Nek, Noemi, Leali, Pfm, Matia Bazar, Vecchioni …

..e altri cantanti e gruppi che si esibiranno nel corso di feste patronali o altre iniziative organizzate da associazioni e comitati. Ce n’è per tutti i gusti. Ha aperto a Viggiano con i concerti del 2 settembre, con il vulcanico Clementino, e domani 3 con Renga e Nek. Poi una lunga sequenza di appuntamenti nelle province di Matera con Fausto Leali domenica 7 a Marconia di Pisticci e i Matia Bazar a Tursi. Il 23 a Montalbano si esibirà Roberto Vecchioni. Da fuoco di fila le dati per la provincia di Potenza con la immarcescibile Pfm a Calvello il 9 settembre , i Sud Sound System il 14 a Pignola, il 15 Nello Daniele a Brienza e il 16 Ermal Meta a Lagonegro. E c’è anche la provincia di Bari con i concerti di Daniele Silvestri il 7 settembre a Ruvo di Puglia e dal 10 al 12, a Noicattaro, Ezio Bosso, Sergio Cammariere e Rita Marcotulli e a fine mese , il 27,Edoardo Vianello a San Michele di Bari e il 30 Giusy Ferreri a Minervino Murge.

LE DATE DEI CONCERTI



3 settembre a Viggiano ( Potenza) , piazza San Giovanni XXIII, ore 21.30 concerto di Renga e Nek per la festa patronale in onore della Madonna Nera

6

A Mola di Bari, ore 22.00, piazza XX Settembre Haiduchi in concerto

A Monopoli ( Bari) per il Locus festival , ore 21.00, piazza Vittorio Emanuele II concerto dei Neri per caso



7 settembre a Policoro ( Matera), piazza Dante, ore 22,00 Concerto di Noemi per la Notte di Heraclea

a Ruvo di Puglia ( Bari) piazzetta delle Monache, ore 21.30, concerto di Daniele Silvestri

8

A Marconia di Pisticci, ore 22.00, piazza Elettra concerto di Fausto Leali, per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.



A Tursi ( Matera) concerto dei Matia Bazar, ore 22.00, santuario di Maria Santissima di Anglona per la festa in onore di Maria Ss Regina di Anglona



A Polignano a Mare ( Bari) Enzo Avitabile e i Bottari in concerto, ore 21.30, piazza Santa Maria La Selva

9 settembre a Calvello (Potenza) piazza Giovanni Falcone concerto della Pfm per la festa patronale in onore di Maria Ss del Saraceno

10



a Baragiano ( Potenza) ore 21.30 concerto in piazza degli Amarimai

A Noicattaro ( Bari), piazza Umberto I, ore 21.30, concerto di Fabrizio Bosso e Quartet e We Wonder per No Jazz 2024



11

A Noicattaro ( Bari), piazza Umberto I, ore 21.30, concerto di Sergio Cammarriere per No Jazz 2024

12

A Noicattaro ( Bari), piazza Umberto I, ore 21.30, concerto di Rita Marcotulli per No Jazz 2024



14

a Brienza (Potenza) ore 21.30 , piazza Marconi, concerto degli Aprè La classe

14

a Pantano di Pignola (Potenza) . orre 21.00, area parcheggio concerto dei Sud Sound System



15 settembre a Villa d’Agri ( Potenza) piazza Zecchettin ore 21.30 concerto di Fausto Leali



15 settembre a Brienza (Potenza) piazza Marconi ore 21,30 concerto di Nello Daniele



16 settembre a Lagonegro ( Potenza) piazza Unità d’italia, ore 21,30, concerto di Ermal Meta



23 settembre a Montalbano jonico concerto in piazza di Roberto Vecchioni per i festeggiamenti in onore di San Maurizio

27 settembre

a San Michele di Bari Edoardo Vianello in concerto, ore 20.30, piazza Vittorio Veneto, in occasione della Sagra della zampina e del Bocconcino

30 settembre

A Minervino Murge ( Bari) in piazza Bovio, ore 21.00 concerto di Giusy Ferreri per la festa patronale della Madonna del Sabato e San Michele Arcangelo