Servillo/Girotto/Mangalavite slla terrazza della Fondazione Le Monacelle per Gezziamoci 2023

Venerdì 25 agosto alle ore 18:00 il banditore Rino Locantore e la Conturband annunceranno il concerto del trio Servillo Girotto Mangalavite che si terrà alle 21:00 sulla Terrazza di Fondazione Le Monacelle in via Riscatto dedicato alle canzoni e alla poetica di Lucio Dalla. Il banditore è un antico mestiere che oggi diventa performance artistica grazie all’estro e coinvolgimento del pubblico; il ruolo della marching band non è solamente quello di anticipare e suscitare interesse per il concerto serale, ma anche di condurre il pubblico alla scoperta di scorci e luoghi inediti della città, generando un vero e proprio movimento sonoro che coinvolge gli spettatori, attivando una sinergia tra musica, spazio e corpo.

SERVILLO/GIROTTO/MANGALAVITE

L’ANNO CHE VERRA‘

CANZONI DI LUCIO DALLA

“L’ANNO CHE VERRA’ ci sembrava il titolo più indicato, visto l’anno che abbiamo passato e ci auguriamo davvero che … sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno!

Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò. A noi, il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia “.

Line Up

PEPPE SERVILLO – voce

JAVIER GIROTTO – Sax soprano e baritono

NATALIO MANGALAVITE – piano, tastiere, voce

PROGRAMMA

Venerdì 25 agosto, ore 21 // Matera, Terrazzo Fondazione Le Monacelle

BIGLIETTO INTERO 15 euro

BIGLIETTO RIDOTTO 10 euro

Sabato 26 Agosto, ore 18:00 // Matera, TAM

Architetture in Jazz, lo spazio e il tempo

LEZIONE / CONCERTO

Chiara Rizzi, narrazione

Rossella Palagano, voce

Kevin Grieco, chitarra

Nature City Lab – Unibas, Università degli Studi della Basilicata

Sabato 26 Agosto, ore 21 // Matera, Terrazzo Fondazione Le Monacelle

Magnus Öström Group

Magnus Öström, batteria

Daniel Karlsson, piano e tastiere

Andreas Hourdakis, chitarra

Thobias Garbielson, contrabbasso

Domenica 27 Agosto, ore 5 // Secret Place

Concerto all’alba con Magnus Öström

Appuntamento in Piazza della Visitazione Matera

Prenotazione navetta info@onyxjazzclub.it

BIGLIETTO UNICO 5 euro

Domenica 27 Agosto, ore 21 // Matera, Terrazzo Fondazione Le Monacelle

Chico Freeman Antonio Faraò Quartet Tribute to Coltrane

Antonio Faraò, piano

Chico Freeman, sax

Makar Nivikov, double bass

Pasquale Fiore, drums

