Senise in piazza per affermare che “La sanità è vita, è dignità, è futuro”

L’Amministrazione comunale di Senise unitamente al Comitato dei cittadini per la sanità senisese, comunicano di aver indetto per venerdì 8 maggio 2026, alle ore 17:30, una manifestazione pubblica sulla sanità territoriale con raduno in Via Alcide De Gasper, dinanzi alla locale Scuola Media. Nella locandina prodotta per l’evento si riafferma che “La sanità è vita. E’ dignità. E’ futuro.” e si ribadisce che “Questo territorio non si arrende.”. Nel contempo ci si rivolge ai cittadini di ogni categoria sociale sottolineando che “E’ importante far sentire la nostra voce per chiedere servizi più efficienti, accessibili e di qualità per tutti.” Scendendo “in strada insieme, per difendere il diritto alla cura“. Le richieste per cui si protesta sono: “l‘HUB a Senise e un potenziamento dell’Ospedale di Chiaromonte.”

Sul tema lo scorso 28 aprile, infatti, si è tenuto una seduta straordinaria “aperta” del Consiglio Comunale per discutere “sulla riorganizzazione della rete sanitaria territoriale, con la proposta di individuare Senise come sede della Casa di Comunità HUB per il Distretto Lagonegrese/Pollino.” Una seduta in cui si è registrata una ampia partecipazione della cittadinanza e con “maggioranza e minoranza” che “hanno condiviso e approvato all’unanimità un documento comune” con cui, nel porre al centro la tutela e il rafforzamento del diritto alla salute in questo territorio, si è avanzata una precisa richiesta: “l’istituzione a Senise di una Casa di Comunità di tipo Hub, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal Piano di indirizzo regionale per l’area Senisese-Lagonegrese-Pollino, quale presidio fondamentale per garantire servizi sanitari adeguati, continuità assistenziale e pari dignità ai cittadini.” La stessa manifestazione indetta per domani è stata, infine, contemplata proprio durante questo appuntamento istituzionale, tra Comune, associazioni, comitati e forze politiche.