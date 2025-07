SENISE IN CLUSTER: 1° TAPPA IL 9 LUGLIO A PISTICCI

Il prossimo 9 luglio, il Comune di Pisticci ospiterà la prima tappa ufficiale del tour “Senise in Cluster – Le Vie del Crusco”, un progetto promosso dall’Associazione Sinapsi nell’ambito del programma “Le Vie del Crusco”, volto a valorizzare le eccellenze culturali, paesaggistiche e gastronomiche del territorio lucano.

Ne dà comunicazione la presidente dell’Associazione Sinapsi Giusy Chiaradia, ideatrice del progetto “Senise in Cluster” che, attraverso le collaborazioni con i Comuni e l’adozione di best practice, ha elaborato – frutto di un lavoro condiviso con tutto il territorio – un tour che rappresenti al meglio la Basilicata. L’obiettivo è offrire al testimonial un’esperienza immersiva, affinché possa raccontarla e comunicarla attraverso nuovi linguaggi, capaci però di trasmettere il valore identitario e ancestrale delle comunità locali, favorendo lo sviluppo del territorio.

Tra gli organizzatori figura anche Piero Calandriello per l’Associazione Enotria Felix, a conferma della sinergia tra realtà locali impegnate nella valorizzazione delle risorse lucane.

L’evento vedrà la partecipazione dello chef e volto televisivo Simone Rugiati, testimonial del progetto, e si aprirà con una giornata ricca di attività “ne da comunicazione l’amministrazione comunale di Pisticci attraverso l’assessore Dolores Troiano” che conferma tra le attività più rappresentative una visita al Museo dell’Amaro Lucano, un’esperienza tra i calanchi di Pisticci e una cena sociale a cura dell’Associazione Enotria Felix.

Il tour proseguirà fino all’11 luglio, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della Basilicata, con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso esperienze autentiche e condivise.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.