Senise dà il via a “RESTATE a SENISE 2025”: un’estate di cultura, tradizione, sport e comunità

“RESTATE a SENISE 2025”, un invito chiaro che il Comune di Senise e tutte le associazioni del paese rivolgono agli abitanti. E per essere attrattivi ha costruito insieme un calendario eventi che spazia dagli eventi religiosi a quelli culturali, sportivi e musicali.

Un titolo che è insieme un invito e una promessa: venire e restare a Senise quest’estate sarà l’occasione per vivere momenti di condivisione, cultura, musica, tradizioni popolari, sport e intrattenimento, pensati per tutte le età e per ogni sensibilità.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni civili, realtà religiose e mondo associativo, è stato costruito un programma ricco e variegato, che animerà le piazze, gli spazi pubblici e gli angoli più suggestivi della nostra città per tutta la stagione estiva.

“RESTATE a SENISE 2025” rappresenta non solo una proposta turistica e ricreativa, ma anche un progetto di comunità che valorizza il senso di appartenenza e promuove la partecipazione attiva dei cittadini.

Invitiamo tutti a consultare il calendario, a condividerlo e, soprattutto, a partecipare.

Di seguito le associazioni presenti: – Amministrazione Comunale di Senise – Parrocchie di Senise – AIDO

– AE Amici di San Rocco Senise – Arte Vita – ASSA – AVIS – Il Cielo nella Stanza – Italia Nostra – Noi del Sinni – Pro Loco Senise APS – Senise Unita – ASD Top Spin Senise – UNITALSI Senise