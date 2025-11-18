Sempre forte il rombo della Lotus Eclat di Nicola Cippone

Lasciate perdere i silenziati motori elettrici di oggi e tantomeno i surrogati acustici, si fa per dire, che intendono ripetere il suono dei motori termici con decine di cavalli pronti a scalpitare con l’innesco della benzina super. E pensate piuttosto, tendendo l’orecchio e con un occhio al contagiri, tenendo il volante di un auto sportivo. La Lotus Eclat del materano Nicola Cippone è tra queste e una settimana fa si è distinta nel trofeo Aci Sport ”Italia Storico sul circuito di Magione a Perugia e nella gara in salita Camuccia- Cortona. A farne apprezzare le qualità il pilota Gianluca Bardelli. Tutta un’altra musica…



COMUNICATO STAMPA

La Lotus Eclat protagonista d’eccezione sul circuito di Magione e alla Camucia–Cortona

Nicola Cippone: “Una partecipazione che apre nuove prospettive”

La Lotus Eclat dell’imprenditore materano Nicola Cippone, condotta in gara da Gianluca Bardelli, è stata tra le protagoniste più attese e applaudite del weekend automobilistico del 9 novembre, che ha visto svolgersi due appuntamenti di grande rilievo nel panorama delle competizioni riconosciute da ACI Sport: il Trofeo “Italia Storico” sul circuito di Magione (Perugia) e la gara in salita Camucia–Cortona “classico-individual”, tra le più apprezzate del settore.

La presenza della storica vettura inglese ha rappresentato un valore aggiunto per entrambe le manifestazioni, fortemente voluta dagli organizzatori Alessandro e Alvaro Bartoli, che hanno invitato la Lotus Eclat come special guest dell’edizione. Un riconoscimento prestigioso che conferma l’interesse e l’attenzione del panorama automobilistico italiano per un modello di grande fascino e per l’attività sportiva del Racing Team Eclat.



La Lotus Eclat di Cippone è attualmente iscritta al campionato inglese HSCC – Historic Sport Car Club, con regolare passaporto tecnico britannico. La sua partecipazione alle gare italiane ha rappresentato un segnale importante per il futuro del settore: l’ingresso in gara di una vettura storica con documentazione tecnica rilasciata da un altro paese europeo suggerisce infatti nuove e stimolanti prospettive per l’apertura e l’internazionalizzazione delle competizioni nazionali ACI Sport.

“Desidero ringraziare ACI Sport per il costante supporto organizzativo che ha reso possibile la nostra partecipazione a un appuntamento così significativo – dichiara Nicola Cippone –. Un grazie particolare va a Roberto Marazzi, responsabile Auto Storiche ACI Italia, e all’ing. Fabio Tittarelli, della Commissione Tecnica ACI Storico, per la disponibilità, l’attenzione e la professionalità con cui hanno seguito ogni fase dell’inserimento della Lotus Eclat in gara.

La possibilità di partecipare con un passaporto tecnico inglese rappresenta un passaggio importante, che dimostra quanto il mondo delle auto storiche stia evolvendo in un’ottica sempre più europea.”

Un riconoscimento particolare va inoltre a SICERT, sponsor del Racing Team Eclat, che condivide i valori di competenza, serietà e passione che animano il team e sostiene con convinzione l’intero progetto sportivo.

Ufficio stampa ECLAT RACING

eclatracingclub@gmail.com