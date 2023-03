Seminario tecnico sulla Xylella Fastidiosa all’Itas di Matera

“Un seminario divulgativo sulla patologia degli ulivi denominata Xylella fastidiosa si terrà giovedì 9 marzo -a partire dalle ore 9,30- nell’Aula magna dell’Itas/Istituto tecnico agrario statale “G. Briganti” di Matera.” E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che: “L’incontro tecnico indirizzato alle classi IV e V, ma aperto anche all’esterno, è organizzato di concerto tra gli Uffici Fitosanitari di Regione Basilicata e Puglia e con l’associazione ex Alunni dell’Istituto. Il territorio lucano è quello più prossimo alla Puglia dove, dal 2013, è presente la patologia che tra il Salento e le province di Taranto e Bari ha distrutto milioni di piante di olivo. Per tale motivo l’Ufficio Fitosanitario della Regione Basilicata, pur specificando che sul territorio lucano non vi sono segni di presenza della malattia, svolge una continua azione di monitoraggio e analisi sulle piante di olivo e su altre specie che possono ospitare la patologia e sul Philaenus spumarius, insetto vettore del batterio. Al seminario, nel quale saranno illustrati i mezzi di lotta e di controllo sulla Xylella fastidiosa, dopo i saluti del dirigente scolastico Carmela Gallipoli, moderati dal giornalista Filippo Radogna, interverranno Giuseppe Montemurro dell’Associazione ex Alunni Itas, Giuseppe Malvasi della Regione Basilicata, Donato Boscia del Cnr/Consiglio nazionale delle ricerche e Salvatore Infantino della Regione Puglia. Seguirà il dibattito con docenti, alunni e tecnici.”

