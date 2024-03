“Sei personaggi in cerca d’attore” a Ferrandina

A Mimì- Teatro Festival Ferrandina prosegue all’insegna del divertimento. Sabato 9 marzo, la compagnia amatoriale di Ferrandina Sipario Aragonese presenta “Sei personaggi in cerca d’attore”.

Il tema teatrale della piéce ruota intorno a sei personaggi sospesi tra realtà e finzione alla ricerca della propria identità. Riusciranno a trovare la loro collocazione? Non vi resta che scoprirlo. In un turbine di colpi di scena gli attori si districano con leggerezza e ironia tra situazioni paradossali e crisi di identità con effetti esilaranti.

Interpreti della commedia sono Saverio Cosentino, Peppino Selvaggi, Rosanna Tremamunno, Maria Antonietta Tantone, Giovanna Tricarico, Grazia Carioscia, Piero Lando Giuseppe Dubla, che ne cura anche la regia.

Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.00 e inizio alle ore 20.30. Il costo del biglietto è di 8 euro per la platea e di 6 per la galleria; per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti sono disponibili al botteghino del CineTeatro Bellocchio la domenica e il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21. Online su: https://noiticket.botteghinoweb.com/tn_spettacolo.php?id=5795.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.