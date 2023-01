Sei di Matera se…auguri “Buon giorno !” alla città che vorremmo

Da Luciano Pavarotti a Vasco Rossi , da Claudio Villa a Jovanotti quel “buon giorno!” risuona sulle note musicali fatte di amicizia, buoni auspici, sentimento e problemi da risolvere. E lo stesso fanno con altro tono, altrimenti sarebbero approdati a Sanremo, gli amici del gruppo social ” Sei di Matera se…” coordinato da un cittadino propositivo ( a volte rompiscatole) come Antonio Serravezza che – a otto anni dalla fondazione- ne ricorda regole comportamentali, principi di convivenza e un invito a informarsi. E questa è. in generale, un po’ il punto debole dei gruppi social quando c’è una problema, con le domande che andrebbero precedute da …” Ho contattato quell’ente, il dirigente, il presidente, l’assessore è mi ha detto che…oppure ho chiamato tante volte ma non risponde nessuno…” Serve a saperne di più e a non girare a vuoto con quella ridondante filiera di ”perchè ?” o di ”commentarsi addosso” con una deriva qualunquista che non aiuta affatto a capire o a fare la scelta giusta. Resta la validità del gruppo che ha il buon senso, appena possibile, di ritrovarsi fisicamente ( viva la concretezza) per una escursione, per un evento di spensieratezza o per preparare quello per il decennale. Antonio Serravezza ha già pronta una torta da guinness dei primati…E’ un’idea. Nel gruppo non mancheranno bravi cuochi e pasticceri. E allora sotto con gli ingredienti e attivate le procedure. Impresa non impossibile. Buon giorno ! con la dolcezza di un torta augurale



I DATI DEL GRUPPO SOCIAL

Il buongiorno arriva ogni mattina da otto anni via social sul gruppo Facebook “Sei di Matera se…” Esattamente oggi otto anni insieme. Un giro di boa che questo grande gruppo social accompagna la vita della città dei Sassi. Sono 26.500 gli iscritti evidenziando la volontà di comunicare che emerge da una realtà non circoscrivibile solamente al circondario di Matera. Gli eventi che hanno attraversato questi otto anni sono stati importantissimi per la nostra vita ( la pandemia) la città e per il nostro territorio ( Matera capitale europea della cultura 2019) e gli interessi si sono spostati molto più avanti e anche oltre i confini nazionali ed europei. Si è gradualmente consolidato un net work che non ha la pretesa di sostituirsi a nessuno, ma di creare quei presupposti di convivenza civile che molto spesso scarseggiano tra le piazze virtuali. Il linguaggio, i toni usati, sono importanti fin dall’ingresso nel gruppo social. Sono bandite spinte distruttive e critiche fine a se stesse. L’obiettivo molto centrato sulla condivisione di valori come il buon vivere insieme e in comunità, è anche quello di discutere dei problemi più spinosi e controversi della città. Ma il patto esplicito, evidentemente nero su bianco anche nel regolamento interno, è quello di informarsi e di non fare mai una questione personale rispetto ai temi ed argomenti proposti. Insomma se i problemi ci sono, questa è la filosofia di fondo dell’iniziativa, bisogna sicuramente parlarne, ma con l’intento preciso di risolverli e non di moltiplicarli e complicarli ancora, con le critiche dovute, ma anche con le necessarie proposte.



Sono questi, molto in breve, gli ingredienti di successo che hanno reso popolare il motore primo di questa iniziativa on-line. Il suo fondatore e amministratore, Antonio Serravezza, ogni giorno saluta all’alba gli iscritti con argomenti cari alla nostra comunità regalando una sorta di caffè virtuale che riesca a dare la carica a chi apre la pagina virtuale. La speranza è che si riesca a ricambiarsi tra i lettori incoraggiamenti, espressioni e parole che consentono di continuare il lungo cammino quotidiano con il piede giusto. Un sorriso non costa regalarlo al proprio prossimo? Aiuta chi lo riceve ma, è garantito, gratifica soprattutto chi lo dona.