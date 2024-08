Seduzione e amore…di scena a Miglionico lo spettacolo concerto di Anna

L’appuntamento è nella serata del 16 agosto nella corte del castello del Malconsiglio per un evento che l’artista Anna Terlimbacco, animata da una passione e dalla voglia di presentarsi al pubblico con cuore, parole, note e passi di danza, preparata per tempo senza lasciare nulla al caso. Tranne le sorprese, naturalmente… “Amore è (e) seduzione’’ è anche questo, lungo un percorso che spinge sui tasti della passione, delle sensazioni e di attimi travolgenti che invitano a viaggiare con Anna al passo dei battiti del cuore o di uno sguardo sensuale dal linguaggio universale. Non andiamo oltre. Dopo la presentazione del libro “Vieni a letto con me”, edizioni Etabeta,://giornalemio.it/cultura/cera-una-volta-josephine-che-a-letto-trovo-la-chiave-della-vita/, non resta che vedere lo spettacolo. Ingresso gratuito nell’ambito del Festival della cultura e di una estate miglionichese, ricca di eventi. Passate per parola.



Associazione OmniaMentis Ets all’interno del Festival della Cultura presenta, con il patrocinio del Comune di Miglionico Amore è (e) seduzione.

Concerto spettacolo ideato, declinato diretto e interpretato da Anna Terlimbacco con Vito Galante al pianoforte, Matteo Ruggiero alle chitarre, Giuseppe Carlucci alla batteria, e con la partecipazione del basso Gianluca Convertino e del maestro di tango argentino Michele Lobefaro.

Arte di amare e arte della seduzione, due rituali che a volte si incrociano, altre si scontrano, spesso si alleano, o si sovrappongono. Un viaggio a passo di tango, tra le storie dei protagonisti dell’opera, tra le note della melodia italiana, la bossa, lo swing. Storie di vita, storie reali e storie di fantasia, chissà, ma tanto vere.

Un viaggio tra linguaggi diversi, ritmi e repertori differenti, epoche e mondi di ieri e di oggi.

Miglionico 16 agosto 2024 presso la Corte del Castello del Malconsiglio, ore 21:30 ingresso libero.

Estratto della biografia di Anna Terlimbacco

Anna Terlimbacco è una curiosa della vita. Si laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università la Sapienza di Roma e consegue la laurea in Discipline musicali presso il conservatorio di Frosinone, e durante alcuni anni di studio è una delle voci dell’orchestra sperimentale del conservatorio stesso, orchestra ospite anche a Villa Celimontana jazz.

Voce in formazioni musicali che spaziano tra il jazz, la bossa e la musica d’autore italiana, non dimentica la sua passione per le scarpe da ballo.

Approfondisce il tema dell’educazione musicale e lo studio della voce.

Nel 2016 è Premio Nazionale Ciociaria in qualità di scrittrice.

Autrice e protagonista di spettacoli che portano in scena, e fanno dialogare musica, canto, tango e parole, tra questi Un’altra me nel 2023.

Dopo un master in comunicazione e giornalismo consegue la certificazione di seo specialist.

Vieni a letto con me è la sua settima pubblicazione.

Seconda classificata categoria canto leggero e seconda classificata categoria canto lirico nell’edizione 2021 del premio Internazionale Città di Fasano.

Si specializza in canto in conservatorio.

Scrittrice. Esperta di contenuti,scrittura creativa, giornalistica, pubblicitaria e per il web.

Speaker radiotelevisivo.

Speaker radiotelevisivo e pubblicitario per Ciccio Riccio.

È stata direttrice per Teams tv, area cultura, e attualmente redattrice per Telesmart.

Diplomata, oltre che, in discipline musicali e canto jazz, in canto lirico.

Anna.terlimbacco@tiscali.it